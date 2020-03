Zaprtje šol: zagotovljeno nujno varstvo otrok, pouk bo potekal na daljavo

Nujno varstvo otrok bo organizirano le za učence od 1. do vključno 5. razreda, katerih starši bodo nujno potrebovali varstvo, ker bodo dolžni še naprej opravljati svoje delo. Organizacija nujnega varstva se dogovori izključno na nivoju posamezne občine, z županom, poveljnikom Civilne zaščite in ravnateljem šole. Skupine v nujnem varstvu pa ne bodo, v skladu z navodili NIJZ, večje od šestih otrok.

V času zaprtja vzgojno-izobraževalnih zavodov bo zagotovljeno nujno varstvo otrok tistih staršev, ki morajo opravljati delo v sektorjih kritične infrastrukture ali na področju nacionalne varnosti do vključno petega razreda osnovne šole (OŠ), je danes povedala državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport Martina Vuk .

Če pride do takšne situacije pri starših, ki imajo otroka vključenega v šolo s prilagojenim programom ali v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikovs posebnimi potrebami, o tem obvestite pristojnega poveljnika Civilne zaščite in ministrstvo. Edini pogoj, da se lahko učenec vključi v nujno varstvo je, da je zdrav in da ne kaže znakov bolezni.

Za nujno varstvo učencev ne veljajo Zakon o osnovni šoli in ostali predpisi, ki urejajo dejavnost osnovnošolskega izobraževanja, saj gre za okoliščine višje sile. Zagotovljeni morajo biti prostori in oprema, ki zagotavljajo varnost učencev, varstvo pa lahko izvajajo strokovni delavci in v skrajnem primeru tudi drugi delavci, za katere to delo odredi ravnatelj šole.

Nujno varstvo učencev se ibo izkazovalo s pisno izjavo delodajalca, pri kateremu so starši zaposleni (pridobi starš), da opravljajo delo, ki je pomembno za delovanje družbe in države v izrednih razmerah. Takšno delo opravljajo zdravstveni delavci, zaposleni v civilni zaščiti, vojski in policiji in v drugih službah, ki so pomembne za oskrbo prebivalstva.

Kako bo potekalo izobraževanje na daljavo?

Ker pouk v naslednjih tednih ne bo potekal v šolskih klopeh, se bo izobraževanje prilagodilo.

V ta namen so na ministrstvu vzpostavili koordinacijsko skupino, ki usmerja in koordinira aktivnosti državnih institucij za podporo šolam pri izvajanju izobraževanja na daljavo. Enotna vstopna točka za podporo ravnateljem in učiteljem je na slovenskem izobraževalnem omrežju, www.sio.si. Kljub izrednim razmeram želijo na ministrstvu za šolstvo izvajati kontinuiteto učnega procesa, z namenom doseganja učnih ciljev učnih načrtov. Pri tem pa se zavedajo različnega stanja v slovenskih šolah, tako z vidika tehničnih kot kadrovskih zmožnosti.

Šolam predlagajo, da sami določijo način in obseg aktivnosti za posameznega učenca. Pri tem je treba posebno pozornost posvetiti dnevni in tedenski obremenitvi učenca. Na ministrstvu priporočajo, da v začetku šole začnejo s predmeti, kjer imajo učitelji že pripravljena učna gradiva in so vešči teh oblik dela.

Šole naj se dogovorijo o številu predmetov, obsegu vsebin in časovni usklajenosti komunikacije učiteljev z učenci in starši. Aktivnosti in komunikacijo na daljavo za posamezni oddelek naj med učitelji spremlja in koordinira razrednik. Prav tako priporočajo, da na šoli vodijo evidenco oddelčnih aktivnosti v okviru izobraževanja na daljavo. Velik poudarek naj namenijo sodelovanju s starši.

Komunikacijske poti za izobraževanje na daljavo

Za izobraževanje na daljavo so na voljo različne komunikacijske poti oziroma spletna orodja, pravijo na ministrstvu. To so spletne strani, e-pošta, spletne učilnice, skype, družbena omrežja, e-učbeniki in podobno.

Poleg tega so v okviru spletnih orodij na voljo tudi videovodniki za uporabo, npr. spletne konference VOX, vsebinska postavitev spletnih učilnic, ipd. Obstaja tudi vrsta posnetkov e- izobraževanj, webinarjev o didaktični uporabi teh orodij (npr. Nearpod, …). Zadnje dni je nekaj slovenskih založb omogočilo prost dostop do svojih e-vsebin. V sodelovanju z RTV Slovenija pa ministrstvo načrtuje obogaten dopoldanski televizijski program.

Podrobnejša navodila ministrstva si lahko preberite v spodnjih dokumentih.