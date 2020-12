Učitelji: Način, kako nas je vladni govorec nagnal na testiranje, je nedopusten

Kako naj bi bila videti vrnitev v šole in vrtce? "Čeprav je do takrat manj kot teden dni, o tem niti sindikat niti širša javnost ne ve nič," pravijo na SVIZ.

Način, kako je vladni govorec za covid-19 Jelko Kacin učiteljstvo v soboto popoldne, na praznični dan samostojnosti in enotnosti nagnal na testiranje, je nedopusten, žaljiv in oblastniško aroganten, so danes v pismu, naslovljenem na medije, zapisali v Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ). "Predstavnik vlade je vzgojiteljem in učiteljem zažugal, da se morajo 2. in 3. januarja, na dela prosta dneva testirati, sicer v ponedeljek, 4. januarja, ne bodo smeli priti na delovno mesto v vrtce in šole. Medtem ko tudi ministrica za izobraževanje že dva tedna po vseh medijih napoveduje, kako se bo ob idealnih razmerah pouk za prvo triado v šolah obnovil 4. januarja, našemu sindikatu, ki je reprezentativni predstavnik interesov preko 70 odstotkov vseh zaposlenih v vrtcih in šolah, tega doslej ni omenila niti z besedo," so ogorčeni na SVIZ.

O tem, kako naj bi bila videti vrnitev v vrtce in šole, se po besedah predstavnikov sindikata ni pogovarjal ali usklajeval še nihče. "Tudi manj kot teden dni pred tem – tudi če štejemo praznične dni pred nami! – o tem niti sindikat niti širša javnost ne ve nič." Tudi z omenjenimi testiranji je SVIZ seznanjen zgolj iz izjav vladnega govorca prejšnji vikend, dodajajo."Sprašujemo se, ali obstaja pravna podlaga, da se učiteljstvu preprosto ukaže, da mora iti v prostem času na testiranje. Kam? Na točke, kjer se opravljajo množična testiranja? Bodo čakali v vrstah? Bodo dobili povrnjene potne stroške? Je to del njihovih delovnih obveznosti? So to nadure na dela prost dan oziroma v nedeljo? Kaj se bo zgodilo s tistimi, ki se ne bodo mogli ali se ne bodo želeli testirati? Jih bo oblast zaprla? Bodo izgubili službo?"

To avtoritarno ukazovanje je preseglo vsako mejo, so prepričani na SVIZ. "Z zaposlenimi v vrtcih in šolah predstavniki vlade – od vodje vladne posvetovalne skupine Mateja Lahovnika do govorcev in ministrov – ravnajo, kot da so brezpravna raja, ki naj brez pomisleka izvrši, kar se ji ukaže, sicer pa naj drži jezik za zobmi, ker namesto njih zanje misli režim!"

Po njihovem prepričanju je "temelj te arogantne, ukazovalne, a obenem skrajno zmedene in destruktivne politike, ki že pol leta zavrača vsakršno vsebinsko dogovarjanje z učiteljstvom in ki povsem ignorira praktike ter vodstva šol in vrtcev", njihova ministrica Simona Kustec. SVIZ zahteva, da se o načinu in pogojih testiranja učiteljstva – ki ga SVIZ ne zavrača, temveč spodbuja, so poudarili – šolske oblasti dogovorijo s sindikatom in da se zdajšnji ukaz o testiranju 2. in 3. januarja prekliče do dogovora z njim.

"Ob vsej zmedi, ki jo s svojimi izjavami povzročajo predstavniki Vlade RS, pa opozarjamo še, da odločitev o začetku pouka v prvi triadi s 4. januarjem 2021 sploh še ni sprejeta," so še zapisali v sindikatu. Predlagajo, naj vlada glede na aktualno epidemiološko situacijo najprej sploh odloči, kako bo z odprtjem osnovnih šol, nato pa sprejme ustrezne pravne podlage, vse potrebno ustrezno in pravočasno skomunicira z vsemi deležniki in, upoštevaje praznične in dela proste dni, postavi realnejši termin ter na delovne dni organizira opravljanje hitrih testov.

Odločitev vlade naj bi bila znana sredi tedna

Počitniški teden za šolarje sicer bo prinesel odločitev, ali bodo po praznikih nadaljevali šolanje na daljavo ali se jih bo vsaj del vrnil v šolske klopi. Ali bo šla prva triada v šole 4. januarja, bo vlada odločila sredi tedna. O vladni politiki na področju vzgoje in izobraževanja v času epidemije pa danes sicer razpravlja matični parlamentarni odbor.

Predsednik vlade Janez Janša je v nedeljo dejal, da je šolstvo ena od prioritet pri sproščanju ukrepov, posebej za prvo triado in otroke s posebnimi potrebami. A je dodal, da je še prezgodaj za odgovor, ali bo povratek v šolo možen 4. januarja ali ne. Vlada bo o tem po njegovih napovedih odločala sredi tega tedna.

Prav tako (še) ni jasno, ali bodo ob povratku v šole testirali samo učitelje ali tudi učence s posebnimi potrebami. Na to je namreč namignila ministrica Kustečeva.