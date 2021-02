Šole na pouk pripravljene, za odprtje 'zadnji čas'

V Osnovni šoli Drska v Novem mestu, ki jo v zadnjem šolskem letu obiskuje nekaj manj kot 580 otrok, so na pouk pripravljeni. To, da se šole vnovič odprejo, je edino prav in zadnji čas, je ocenila njena ravnateljica Nevenka Kulovec.

Na sprejem učencev so sicer že tretjič pripravljeni in bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, da zagotovijo varno okolje. Učitelji in prostori so pripravljeni, vsi pa nestrpno čakajo, da se vrnejo učenci. Predvsem najmlajši, ki so imeli največ težav pri pouku na daljavo in so bili najbolj prikrajšani, je še dejala Kulovčeva.

Vodstvo OŠ Trbovlje veseli, da bo šola od torka dalje ponovno odprta za prvo triado. Poudarili so, da bo delo potekalo v skladu z aktualnimi navodili in priporočili pristojnih inštitucij. K pouku so pozvali le zdrave učence, zaščitne maske pa so obvezne izven razreda.

Za učence, ki se vračajo v šolo, bo organizirano varstvo in prehrana po prijavah oz. kot so jih javili razredniku. Zaposleni v šoli se bodo v največji meri in v okviru njihovih možnosti potrudili, da bo ponovno šolanje varno. Veselimo se ponovnega srečanja z učenci, so še sporočili z OŠ Trbovlje in dodali, da bodo staršem otrok prvega triletja razredniki poslali dodatne informacije na njihov elektronski naslov.

Varnost je na prvem mestu

Najnovejšo odločitev vlade pozdravlja tudi ravnateljica Osnovne šole Koper Ingrid Poropat. "To je odlična novica. Z veseljem smo sprejeli novico, da se lahko naši najmlajši ponovno vrnejo. Konec koncev smo obalno-kraška regija ponovno v rdeči barvi po semaforju, kar veli, da se lahko otroci vrnejo," je dejala za STA.

Težav z organizacijo pouka ob upoštevanju vseh odrejenih ukrepov ne pričakuje, saj so dali že vse uspešno skozi pred ponovnim zaprtjem pred tednom dni."Imamo vse pripravljeno. Testirali se bomo v torek, smo že pripravili razpored. Najprej se bodo testirali učitelji, ki gredo takoj v razred," je pojasnila.