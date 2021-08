'Za odprte šole in univerze letos obstaja rešitev, ki je prej ni bilo – precepljenost'

Rektorji slovenskih univerz, študentska organizacija, visokošolski sindikat ter sindikata SVIZ in VIR so tako že pozvali, naj se jeseni izvedba študijskega procesa omogoči v prostorih univerz. Kot pojasnjujejo, mora biti način izvajanja študijskega procesa v študijskem letu 2021/2022 drugačen kot v preteklem letu in pol, saj tokrat obstaja rešitev, ki je prej ni bilo. "To je ustrezna precepljenost, s katero lahko zagotovimo nemoten potek pedagoškega procesa v prostorih visokošolskih zavodov, za posamezne skupine pa še vedno obstaja možnost testiranja," so zapisali in dodali, da si bodo prizadevali, da se bo tudi na univerzah upoštevalo pravilo PCT, s čimer se ukrepi za varovanje zdravja omilijo, za izvedbo pedagoškega procesa pa to pomeni lažje načrtovanje ter izvedbo, ki bi lahko skozi celotno študijsko leto potekala kontinuirano v prostorih fakultet.

"S tem javnim pozivom pozivamo vse pristojne, da takoj odločijo, da ostanejo visokošolski zavodi odprti za vse tiste, ki ustrezajo kategorijam PCT, in se jim zagotovi nemoten dostop do prostorov fakultet za izvedbo pedagoškega, raziskovalnega in delovnega procesa, hkrati pa se omogoči tudi brezplačno testiranje zaposlenih in študentov, ki ne izpolnjujejo pogojev PCT," so pozvali in dodali, da bodo na univerzah storili vse, kar je v njihovi moči, da bi se lahko študijsko leto izvajalo v predavalnicah, "zato ponovno pozivamo zaposlene in študente k cepljenju, četudi se moramo zavedati, da je to v Republiki Sloveniji prostovoljno".

Kaj nas dejansko čaka jeseni, je sicer odvisno od nas samih in, kot pravijo strokovnjaki, precepljenosti populacije. Različica delta virusa se je tudi v Sloveniji namreč že močno razširila in med testiranimi že močno prevladuje. In čeprav smo trenutno še zeleno obarvani, pa so na Institutu Jožef Stefan že napovedali, da se nam ob takem trendu okužb že prihodnji teden obeta oranžna faza, že v začetku septembra pa bomo v rdeči fazi.