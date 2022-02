Šolam dva milijona evrov za nadomeščanje učiteljev, Sviz razpravlja o stavki

Osnovne šole in osnovne šole s prilagojenim programom bodo prejele 1,5 milijona evrov, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami 150.000 evrov, glasbene šole pa 350.000 evrov.

Ministrica Simona Kustec je že v začetku oktobra 2021 izdala sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov, so spomnili na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ9. "Na podlagi tega sklepa se v pedagoški proces pod vodstvom mentorja lahko vključijo tudi študentje," dodajajo. V novembru je bil sklep dodatno dopolnjen z možnostjo dodatnega zaposlovanje svetovalnih delavcev. S sprejetjem PKP10 pa je vzgojno-izobraževalnim zavodom dana možnost, da lahko zaradi nujnih delovnih potreb sklenejo pogodbo o zaposlitvi za določen čas brez objave prostega delovnega mesta, in sicer do 31. avgusta 2022.

"Z današnjim sklepom pa se zagotavljajo še dodatna sredstva za plačilo nadomeščanj," so poudarili na MIZŠ. Po njihovih besedah se šole in zavodi soočajo z velikim številom odsotnih strokovnih delavcev, in sicer zaradi epidemije covida-19 oziroma odrejenih karanten in izolacij. "Posledično so obremenitve tistih, ki ostajajo na delovnih mestih toliko večje, saj je potrebno zagotoviti ne le nemoteno delo v šolah in zavodih, ampak tudi izobraževanje na daljavo za učence, ki zaradi razlogov, povezanih s covidom, niso prisotni pri pouku v prostorih šole," pojasnjujejo.

Kot izpostavljajo, se "zaradi zagotavljanja nemotenega delovanja osnovnih šol, osnovnih šol s prilagojenim programom, glasbenih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami od januarja 2022 do najdlje 30. junija 2022 določa obseg dodatnih sredstev za plačilo nadomeščanj, ki so posledica odsotnosti strokovnih delavcev zaradi širjenja covida-19".