Solidarna Goriška: Delijo tople obroke, računalnike, dostavljajo zdravila

Kar 3000 kosil so v spomladanskem valu epidemije s pomočjo domačih podjetij in kmetov brezplačno razdelili v vipavski gostilni Podfarovž. Prihodnji teden pa bodo znova na široko odprli vrata vsem sokrajanom, ki zaradi različnih stisk nimajo kaj dati v lonec. "Veliko ljudi je v slabšem položaju, kot smo mi, zato bomo vztrajali. Bojazni, da bi moral po dveh ali treh tednih prekiniti, nimam. Vsi, ki me poznajo, vedo, da sem borec, tako da se ne bom kar tako vdal in pomagal bom, kolikor bom lahko," pravi šef kuhinje v Gostilni Podfarovž Denis Ibrišimović .

Spomladi so šolarjem v Novi Gorici zagotovili 150 računalnikov.

Kljub težkim časom pomagajo tudi nekateri gostinci na Ajdovskem, ki preko Rdečega križa zagotavljajo približno 15 toplih obrokov dnevno. "Te peljemo socialno ogroženim, ki so običajno tudi starejši, bolni oz. imajo še kakšne druge težave,"pravi sekretarka območnega združenja Rdečega križa Irena Žgavc. Tako kot spomladi tudi sedaj na ajdovskem Rdečem križu s pomočjo prostovoljcev zagotavljajo še dostavo zdravil za bolne in obnemogle, zbirajo računalnike za pomoč šolarjem, odprli bodo tudi brezplačno telefonsko številko za pogovore s psihologom.

Podobne potrebe so na Goriškem. Spomladi so šolarjem v Novi Gorici zagotovili 150 računalnikov, prošnje pa še vedno prihajajo. "V zadnjih 15, 20 dneh smo pripravili nekje okoli 30 računalnikov, ki smo jih že dali nazaj šolam, ki jih nato razporejajo učencem. Nekaj pa jih še pripravljamo in jih bomo razdelili v naslednjem tednu,"razlaga mestni svetnik Goriške.si Luka Manojčovič.

Prihodnji teden začnejo na Goriškem tudi s prevozi zdravil obnemoglim in bolnim na dom. Prijave bodo v štabu civilne zaščite sprejemali vsak delovnik dopoldne in zdravila še v istem dnevu s prostovoljci civilne zaščite dostavili naročnikom. Na podoben način so pomagali že spomladi, ko je 25 prostovoljcev razvažalo tudi okoli 130 toplih obrokov dnevno.