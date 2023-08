Solidarnostna sobota: 'Ukrep bi moral biti bolj dodelan, da bi učinkoval'

Predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič je komentirala, da je solidarnost trenutno zelo velika in da se izkazuje na več nivojih. Naštela je dan solidarnosti in konkretno pomoč sorodnikom ter sovaščanom in dodala, da opažajo, da tudi podjetja zaposlenim dajejo solidarnostne pomoči, ki so določene v kolektivnih pogodbah. Glede na dvignjen prag obdavčitve te lahko znašajo do 10.000 evrov.

Interventni zakon bo danes potrjevala vlada, med ukrepi pa so med drugim manj birokracije, skrajšani postopki pri rekonstrukcijah, sklad za obnovo, izredna solidarnostna pomoč za državljane in brezplačna nastanitev v prazna državna stanovanja ter domove za starejše. A če je enoletni moratorij na kredite za vse prizadete v ujmi dobrodošel predlog, pa ukrep tako imenovanih solidarnostnih sobot ni bil sprejet z odprtimi rokami.

Tudi predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar se je strinjal, da mora biti solidarnost vsekakor prostovoljna. Poudaril je, da že zdaj ogromno ljudi in podjetij prispeva po svojih zmožnostih. "Obrtniki opravljajo prostovoljno delo na terenu, to smo videli že od samega začetka," je izpostavil. "Ukrep, kot je predlagan, bi moral biti bolj premišljen, bolj dodelan, da bi učinkoval," je povedal.

"Ko gre za pričakovanje, da bodo gospodarstvo in posamezniki delovali solidarno, je zelo važno, da je vlada najprej postrgala, kar se je dalo, in šele potem šla na žepe davkoplačevalcev," pa je dejal Janša.

V studio smo povabili tudi predstavnike vlade, a se na povabilo niso odzvali, češ da bo več znano v četrtek. Sta pa o prispevku gospodarstva ta teden v oddaji 24UR ZVEČER že spregovorila premier Robert Golob in šef največje opozicijske stranke SDS Janez Janša . "Kdor ima več, je prav, da prispeva več," je poudaril Golob. Premier je pojasnil, da bomo skušali počrpati čim več nepovratnih sredstev, a da se bomo tudi zadolžili in da moramo sredstva počrpati tudi iz okolja. "V tem primeru tudi iz gospodarstva," je prepričan.

Jerkičeva je dodala, da solidarnost vedno temelji na tem, da tisti, ki ima več, prispeva več. "Mi smo pri obravnavi tega ukrepa opozarjali na to, da bi bilo treba nujno izvzeti tiste, ki so poplavljeni. Nekako se zdi nesmiselno, da tisti prispevajo v solidarnost."

Cvar se strinja z Golobovo trditvijo, naj tisti, ki ima več, prispeva več, a ob tem opozarja, da je treba ločiti tiste, ki sploh lahko dajo, saj nekateri ne morejo. "Tukaj bi se morali predvsem fokusirati na dobiček in število zaposlenih. Ni namreč nujno, da je število zaposlenih sorazmerno z dobičkom in zato se mi tak način zbiranja solidarnih sredstev ne zdi najbolj smiseln," je pojasnil.

Je sprejetje zakona preuranjeno?

Jerkičeva je menila še, da bi bilo sprejetje predloga v četrtek preuranjeno. "Učinek bi bil mnogo večji, če bi ob neki splošni oceni škode, lahko jasno videli, kaj je cilj zbiranja teh sobot. Ali nabiramo milijardo, dve milijardi? Kdo bo prispeval? In da na koncu ne bi ostal grenak občutek, da so nekateri za to dali vse, drugi pa so se izognili. Slovenci se znamo na koncu zelo prešteti, tudi če gre za solidarnost."

"Morda bi bilo smiselno takšen sklad ustanavljati z drugim zakonom, ki prihaja, torej z zakonom o obnovi. In tam domisliti vse ukrepe, tudi če so to prostovoljne delovne sobote ali kakšen drug način prispevka. Mislim, da bi državljani veliko raje sodelovali na tak način. Vsekakor pa povsod prostovoljno," je še menila.