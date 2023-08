Stisnjeni zobje ob solidarnostnem prispevku, plačali ga bodo tudi poplavljeni

Kaj pomeni vladna širitev solidarnostnega prispevka s plač zaposlenih in deleža podjetij tudi na druge prihodke; najemnine, nagrade za uspešnost, dividende in ostale kapitalske dobičke? Koalicija je dopolnilo, s katerim bi obdavčili tudi te, t. i. pasivne dohodke, sinoči v zadnjem hipu dodala interventnemu zakonu. Opozicija temu nasprotuje, vladajoče stranke pa v tem vidijo več pravičnosti. Tu pa je še en nov paradoks; solidarnostni prispevek bodo plačali tudi poplavljeni.

Aktualna oblast solidarnostni prispevek oziroma delovne nedelje uvaja z mantro: "Tisti, ki več ima, tisti naj tudi več prispeva. In za to bo tudi vlada poskrbela. Če bo potrebno, z zakoni. Tisti del, ki bo prostovoljen bo pa prostovoljen." Besede predsednika vlade Roberta Goloba. Zato včeraj v zadnjem hipu dogovor koalicije in predlog za širšo obdavčitev, kot jo je sprva predvidela vlada. 0,3-odstotni davek ne bo le na klasične plače zaposlenih. Ampak bodo šteli tudi prihodki od najemnin, dividend, nagrad in drugih dobičkov. Kot pravi minister za finance Klemen Boštjančič je treba vedeti, "da en del prebivalstva – relativno majhen – ima relativno visoke dohodke iz tega naslova. So ljudje, ki imajo 10 in več nepremičnin, ki jih oddajajo, in živijo preprosto od teh najemnin. Torej po prvotni verziji bi bili ti izključeni iz tega davka. Po tej novi ne bodo. In v resnici se nam zdi to pravilno in upravičeno." Jani Prednik, vodja poslancev SD, pa se je pohvalil, da je zahteva po razširitvi obveznega prispevka prišla ravno od SD. "Bilo je rečeno, da bo vsak, ki nekaj zasluži, prispeval po svojih močeh." Janez Janša pa meni, da vlada nima kaj izgubiti, če dodatne obdavčitve zaenkrat umakne iz zakona. "Mi obljubljamo vnaprej, da če bodo izračuni pokazali, da to potrebujemo, bomo te številke in odstotke podprli. Lahko tudi kaj več, če bo pač potrebno. Ampak v tem trenutku ne vemo, ali je to potrebno. In tudi ne govorimo, da mogoče ne bo potrebno. Ne vemo. Dela se preveč na pamet." Saj da vlada nima še niti računice skupne škode zalitih domov in porušenih cest.

Koliko na mesec se bo to poznalo v denarnicah? Zaposleni s povprečno mesečno plačo – dobrih 2000 evrov bruto – bi prispeval 73 evrov. Tisti z minimalno pa približno pol manj. Enkrat letos in enkrat drugo leto. Ta izračun pa še ne upošteva morebitnih dodatnih kapitalskih dohodkov, ki lahko osnovo za posameznika še dvignejo. "Da se dodatno obdavči dobičke, dividende in tako naprej, je nič drugega kot nek lov na čarovnice. Pa lepo vas prosim, to gospodarstvo je v bistvu hrbtenica tega vašega celotnega proračuna," meni Jernej Vrtovec iz NSi. Minister za finance pojasnjuje, da gre primarno za solidarnostne delovne sobote. "Celo opozicija je zelo veliko o tem veliko govorila. Če se boste spomnili, 14 dni nazaj so oni to na veliko predlagali. Danes imajo že malce drugačno mnenje, ampak v redu, shizofrenije v politiki sem itak že navajen." Minister za delo Luka Mesec izpostavlja, da to na letni ravni znese 80 milijonov evrov. "Samo iz tega majhnega deleža pasivnih prihodkov bomo praktično zbrali enak znesek, kot ga zberemo od tistih, ki bomo prispevali svoje plače." Bodo pa morali biti solidarni tudi poplavljeni, ki jim je prispevek sicer namenjen. "O tem je bilo veliko razprave. Če me vprašate, seveda bi si želeli, da so izločeni, ampak je zaradi tehničnih razlogov to tako zapleteno, da smo tehtali pluse in minuse in se odločili tako, kot smo se," pravi Boštjančič. Tudi minister za gospodarstvo Matjaž Han se sprašuje, kaj s tistimi, ki so utrpeli škodo. "Tu mislim, da bo treba še kaj popraviti." Medtem se v ozadju premika tudi pri obdavčitvi izrednih dobičkov bank. Neuradno so banke in finančno ministrstvo bližje dogovoru o stopnji obdavčitve in času trajanja ukrepa kot prejšnji teden na sestanku pri premierju.