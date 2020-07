Solinair s predlogom za ustanovitev Air Slovenia

Tovorni prevoznik Solinair je na javnem posvetu, ki so se ga udeležili tako vladni kot industrijski deležniki, orisal svoj predlog za ustanovitev novega nacionalnega prevoznika v Sloveniji, poroča ex-yu aviation news. Generalni direktor tovorne letalske družbeJanez Jelenc je dejal, da Solinair resno razmišlja o ustanovitvi novega državnega prevoznika v državi Air Slovenia. Po besedah ​​Jelenca je zdaj pravi čas za ustanovitev nove letalske družbe, saj se večji letalski prevozniki umikajo s trgov in zmanjšujejo svoje delovanje zaradi pandemije koronavirusa. "Izvedli smo študijo, koliko bi stala ustanovitev letalske družbe in ocenjujemo, da bo blizu pet milijonov evrov,"je dejal Jelenc. Dodal je, da bi bila letala, kot so Mitsubishi CRJ900, Dash 8 Q400 in turboprop ATR72, idealna za slovenski trg. Družba bi imela štiri- do petčlansko floto.

Solinair je že opravil pogovore s slovensko vlado o potencialni vzpostavitvi novega nacionalnega prevoznika in pričakuje od države kakšno finančno pomoč, za katero še vedno ni odločeno, ali bo financirala novo letalsko družbo ali zagotovila subvencije za spodbujanje tujih prevoznikov k letenju v Ljubljano. Jelenc je opozoril, da bo Solinair s skupino Lufthansa iskal dogovor za novo letalsko družbo, ki bo prevzela njihove poti do Ljubljane, vključno s poleti Lufthanse iz Frankfurta in Münchna, švicarskimi iz Züricha in službo Brussels Airlines iz belgijske prestolnice. Poleg tega bi Air Slovenija Ljubljano povezal z Amsterdamom, Skopjem, Tirano in Prištino.