Solinarji na delu: cilj pridelati 700 ton soli

Zaradi obilice padavin v začetku poletja se je letošnja solinarska sezona začela z nekajtedensko zamudo. Zaradi klimatskih sprememb so poletja vse bolj nepredvidljiva, v zadnjih tednih pa je vreme takšno, kot mora biti, pravijo solinarji – suho in ravno prav vetrovno. Cilj pridelati 700 ton soli je tako zdaj na dosegu roke. To bi pomenilo ponovitev lanske letine in nekakšen minimum, da bo zalog dovolj do prihodnjega leta.