s.Oliver oživlja center Ljubljane z umetniško izložbo na Stritarjevi

Za projekt Reclaim Culture, v prevodu Oživimo kulturo, so v Sloveniji izbrali trgovino s.Oliver na Stritarjevi ulici v Ljubljani. Do konca aprila bo v njej razstavljal Nenad Cizl, priznan ilustrator in grafični oblikovalec. Instalacija nosi ime Zaživi.

»Ker se prebujamo iz dolge zime, ki traja že vse leto, je projekt posvečen Življenju. Na lastni koži smo občutili moč enoletne zime. Čas je, da se prebudimo in zaživimo. Čakajo nas narava, mesto, prijatelji, trenutki in vse to, kar je bilo pod debelo skorjo ledu. Še nikoli tako pričakovana pomlad je pred vrati in njej posvečena ilustracija vabi, da se sprehodimo po detajlih in se izgubimo na mestu v mestu, » je o delu povedal Nenad Cizl.

Umetniško delo nagovarja mimoidoče in z barvami privlači poglede in nasmehe. Igrivost prinaša vedrino in optimizem. S pretvorbo izložbe v razstavni prostor s. Oliver ponuja meščanom kulturno doživetje na drugačen, varen in času primerne način. Postavitev "Zaživi" je navdihnjena v nemirnih časih, v katerih živimo, pa tudi v želji in upanju na boljši jutri.