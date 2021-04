Maturantje: Letos imamo bistveno slabše pogoje za pisanje mature

Maturantje so letos v podobno kočljivem položaju kot lani. "Dijaki četrtih letnikov imamo letos bistveno slabše pogoje za pisanje mature. Čeprav se profesorji trudijo na vse načine, rezultati ne bodo tako uspešni, kot bi bili sicer,"zatrjuje maturantka Mija.

Težave dijakov zaznavajo ravnatelji širom po Sloveniji. "Doživljajo psihične stiske, zdravstvene težave, vse to ravno zaradi teh neznank, ki so se jim postavljale na pot,"opozarja Fani Al Mansour, predsednica Zveze srednjih šol in dijaških domov Slovenije. "V bistvu bodo same priprave letos izvedene bolj zadnji trenutek, ker smo sedaj veliko bolj obremenjeni z zaostalimi ocenjevanji zaradi šolanja na daljavo," razlaga maturantka Zarja. "Bojijo se, kako bo takrat, ko bodo pisali, kaj bo, če zbolijo v tistem obdobju. Resnično jih je strah in pomagati bi jim morali na ta način, da jim te strahove razblinimo s čim več pozitivnimi odgovori," dodaja Mansourjeva. A ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec skopo pojasnjuje: "Bomo tudi odgovorili na to vprašanje, kaj v primeru karantene, kako bo z izvajanjem teh, bom rekla, obveznosti. Ne izpitnih, kar se tiče mature."

Šolniki se opirajo na lanske izkušnje in notranje rezerve. Maturant Nicolpa pravi: "Tudi profesorji nam veliko pomagajo in nas želijo dobro pripraviti na uspešno maturo." "Kar se tiče stisk, so bile naše svetovalne delavke na dnevni bazi z dijaki v stiku v pogovorih. Ampak, da bi bile pa zdaj to večje stiske, jih pa ni bilo, ker smo že v začetku reševali vse zadeve, da ne bi prišlo do česa hujšega," pojasnjuje Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto.

Šolniki vse, ki se srečujejo z duševnimi stiskami, opogumljajo, da so težave rešljive. Ne omahujte, obrnite se po našo pomoč.