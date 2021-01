Poziv šolnikov funkcionarjem: Ne vzbujajte lažnih upov

Šolniki so ogorčeni nad obljubami, ki jih dajejo tako člani vlade kot direktor NIJZ Milan Krek glede vračanja v šole. Po izjavi ministrice Simone Kustec, ki je napovedovala vračanje že za 11. januar, in izjavi Kreka, da bi se otroci v šolske klopi lahko vrnili 25. januarja, šolniki funkcionarje pozivajo, naj pri mladini, otrocih in njihovih starših v prihodnje ne vzbujajo lažnih upov, dokler ne bodo sprejete končne odločitve.

Po včerajšnji obetajoči izjavi Milana Kreka, da bi se že prihodnji teden lahko pogovarjali o odpiranju šol, so danes šolniki kritični. "Vsaka izjava, ki je dana, preden vlada odloča, je nepremišljena. V dijakih, mladostnikih in starših vzbuja upanje, ki se potem ne uresniči," je dejala Fani Al Mansour iz skupnosti srednješolskih ravnateljev."Prosila bi vse odločevalce, da preden izjavijo karkoli v zvezi z vračanjem, naj premislijo, ali o tem govorijo po odločitvi vlade," je dodala. "Najhujša je negotovost. Zato pričakujemo, da bodo izjave, ki prihajajo od ustreznih institucij, premišljene, natančne in pravočasne," pa je dejal ravnatelj Osnovne šole Škofljica Roman Brunšek. icon-expand Ravnatelji opozarjajo, da šole z velikim številom učencev ne bodo mogle zagotoviti zahtevane varnostne razdalje. FOTO: Shutterstock Medtem ko si ravnatelji želijo, da bi za vsakršne morebitne spremembe izvedeli najpozneje v sredo, opozarjajo tudi, da kljub njihovim apelom, da je nemogoče v razredih ohranjati razdaljo metra in pol, vlada oziroma šolsko ministrstvo ne naredi nič. "Šole, ki imamo veliko število učencev in ki imamo zelo polne oddelke ali več podružnic, žal ne bomo mogle izpolniti vseh zahtev iz priporočil," opozarja Brunšek. PREBERI ŠE Kmalu odprtje šol in vrtcev v posameznih regijah? Negotovost pa očitno le ni samo slovenski problem. Tudi v sosednji Avstriji so danes izvedeli, da 25. januarja ne bodo odšli v šole, kot je bilo pričakovano. Šolanje na daljavo so tam podaljšali, pouk, ki naj bi se začel osmega oziroma 15. februarja, pa naj bi nato začeli v izmenah. "En del bo v šoli, en del pa doma, kar se bo menjalo dnevno oziroma tedensko," je razložila ravnateljica dvojezične gimnazije Celovec Zalka Kuchling. A če se Avstrijci vsaj pogovarjajo o redčenju razredov, pa naša vlada ne reče prav nobene o morebitnem šolanju po modelu C. icon-expand