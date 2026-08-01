Sam po svetu? 'Svoboda, spontanost in zgodbe, ki jih ne zmanjka'

Čeprav potovanja niso vezana na letni čas, se ta pri nas vseeno nekoliko povečajo prav v času poletja. Potujemo vsi. Službeno ali zasebno, po Sloveniji ali v tujini, le za kratek izlet ali daljše obdobje. Po podatkih Statističnega urada RS okoli 15 odstotkov prebivalcev Slovenije izbere daljša zasebna potovanja z vsaj štirimi nočitvami, medtem ko je delež še precej večji, če je potovanje krajše. 1.320.000 oseb je tako izbralo zasebno potovanje, na katerem so prenočili vsaj enkrat. Vse bolj priljubljena ob tem postajajo tudi solo potovanja, ki so pravi "bum" doživela v zadnjem desetletju. Agencija Klook je solo potovanja označila za glavni trend potovanj v letu 2019 ter že takrat napovedala, da bodo tovrstna dopustovanja postala le še bolj priljubljena. Izleti so namreč postali dostopnejši, svet (načeloma) varnejši, dodatno piko na i pa je postavil tudi razvoj tehnologije. Ob tem pa lahko solo popotniki izbirajo med vrsto različic potovanj – od povsem organiziranih do dopusta v lastni režiji.

'Največja razlika je zagotovo svoboda'

Še preden sta se spoznala, sta različne predele sveta sama prebredla tudi Slovenec Iztok in Tajka Parisa, ki sedaj ustvarjata blog "Pazi na potepu". Par z dveh različnih kontinentov, ki ju med drugim povezuje tudi skupna strast do potovanj ter odkrivanja novih krajev, naravnih lepot, lokalnih običajev in kulinarike. "Preden sva se spoznala, sem veliko potoval sam ali s prijatelji, vedno v lastni organizaciji in brez turističnih agencij. Tak način potovanja mi je bil od nekdaj najbližje, saj sem imel popolno svobodo pri izbiri destinacij, tempa in doživetij," nam je povedal Iztok.

Iztok in Parisa FOTO: osebni arhiv

Danes pa torej potujeta skupaj, kot uigran popotniški tandem, a njuna filozofija ostaja zelo blizu solo potovanjem: brez turističnih agencij, brez strogo določenega urnika, z dovolj prostora za spremembe načrtov, sledita lokalnim priporočilom, naključnim srečanjem in ovinkom, ki jih na začetku ni bilo na zemljevidu. "Ko je v moje življenje prišla Parisa, je takšen način potovanja postal del najinega skupnega življenja," je jasen.

"Če bi morala izpostaviti eno samo dogodivščino, bi bila to zelo težka naloga. Na skoraj vsakem potovanju se zgodi nekaj, kar si zapomniva za vse življenje. Včasih je to čudovit razgled, drugič zanimivo srečanje z domačini, tretjič pa kakšna povsem nepričakovana situacija, ki nama še danes privabi nasmeh na obraz."

Danes se na samostojno organizirana potovanja odpraviva večkrat na leto, primarno pa sta si sedaj skupaj ogledala praktično že vso Slovenijo. Kot poudarjata, je eden glavnih razlogov, da se na potovanja in izlete največkrat odpravita sama, povsem praktičen – prosti čas je težko uskladiti z drugimi, samostojna organizacija pa jima tako omogoča največ svobode, največ spontane prilagodljivosti in predvsem več priložnosti za nova doživetja. Stvari, ki so bile torej pomembne že prej, ko sta potovala sama. "Največja razlika je zagotovo svoboda. Že pri načrtovanju nisi omejen z usklajevanjem datumov, želj ali pričakovanj drugih. Ko potujeva sama, lahko celotno potovanje prilagodiva sebi – od izbire destinacije do zadnje minute na poti," pravita. Sama sicer pri potovanjih nista pristaša natančnega načrta, ki se ga morata strogo držati. Obstaja osnovni okvir, ki pa ga med potjo pogosto spreminjata: "Če odkrijeva zanimiv kraj, tam ostaneva dlje. Če nama kdo priporoči nekaj posebnega, brez težav spremeniva načrt. Tempo prilagodiva sebi in ne urniku." Podobno je pri finančnem načrtu – z denarjem, kot pravita, ne razmetavata, a hkrati tudi ne varčujeta na račun doživetij. "Raje poiščeva dobro razmerje med kakovostjo in ceno."

Sami, a nikoli osamljeni

Parisa v Helsinkih FOTO: osebni arhiv

Takšna potovanja – solo ali v paru –, za kakršna se tudi po njunih opažanjih odloča vse več ljudi, pa imajo še eno veliko prednost – na ta način ljudje veliko lažje navežejo stik z domačini in drugimi popotniki. "Ker nisi del večje skupine, si pogosto bolj odprt za nova poznanstva in spontane pogovore," pravi Iztok. Ti se lahko začnejo povsem spontano, na letališču, avtobusu, vlaku ali ob večerji, "in že po nekaj minutah se lahko izmenjujejo potovalne izkušnje, nasveti in priporočila". Iztok in Parisa opažata tudi, da so domačini do posameznikov ali parov pogosto bolj odprti kot do večjih skupin turistov, že preprost nasmeh, prijazen pozdrav in nekaj poguma pa lahko odprejo vrata do pogovorov, ki potovanje naredijo bolj pristno. Prav domačini jima pogosto priporočijo restavracijo, razgledno točko ali skriti kotiček, ki ga v turističnih vodnikih ne bi našla. Nekatera poznanstva se, kot dodajata, končajo še isti dan, druga pa prerastejo v prijateljstva, ki trajajo tudi po vrnitvi domov. Zato zanju potovanja niso le ogled znamenitosti in zbiranje fotografij, temveč predvsem zbiranje zgodb, srečanj in trenutkov. "Na koncu vedno ugotoviva, da potovanja niso le zbiranje fotografij in ogled znamenitosti. Najlepši spomini največkrat niso kraji, ampak ljudje, ki jih srečaš na poti. Svet je poln dobrih ljudi," sta prepričana. Prav takšna srečanja ju vedno znova opomnijo tudi, da je potovanje veliko več kot premikanje od ene destinacije do druge: "Je zbiranje zgodb, prijateljstev in trenutkov, ki ostanejo s tabo še dolgo po vrnitvi domov." Zato je tudi odgovor na vprašanje, ali se na takšnih potovanjih kdaj počutita osamljeno, preprost in vedno enak: "Nikoli."

'Kung-fu jezik', ki pogosto prinese najbolj zabavne trenutke potovanja

Priznavata sicer, da takšna potovanja niso za vsakogar. Sama namreč potujeta aktivno, zaradi česar se velikokrat domov vrneta še bolj utrujena, kot sta odšla. "Vsak potuje na svoj način. Midva sva skozi leta našla ritem, ki nama najbolj ustreza, in prav zato na potovanjih tako uživava," pravita.

"Seveda brez zapletov ne gre. Eden takšnih se nama je zgodil na letališču v Bangkoku, ko sva vračala najeti avtomobil. Zaradi zapletenih cestnih povezav sva večkrat zgrešila odcep za parkirišče podjetja za najem vozil. Agent naju je ves čas klical in spraševal, kje sva, midva pa sva skoraj uro krožila okoli letališča in nikakor nisva našla prave poti. Takrat ni manjkalo niti kakšne sočne kletvice, ko pa sva končno prispela na pravo mesto, sva se skupaj z agentom samo še smejala."

Kaj pa bi svetovala tistim, ki o tovrstnem potovanju razmišljajo, a se zanj še niso odločili? Poudarjata, da smo si ljudje največkrat največja ovira prav mi sami. "Strah pred neznanim je povsem normalen in prav je, da pred potovanjem razmišljamo tudi o morebitnih zapletih. Vendar naj bodo ti scenariji predvsem priprava na nepredvidene situacije in ne razlog, da zaradi njih sploh ne odpotujemo," sta jasna. Tistim, ki se na samostojno organizirano potovanje odpravljajo prvič, svetujeta, naj začnejo z destinacijo, ki jim je nekoliko bližje. "Ni potrebe, da se že prvič odpravijo na drugi konec sveta ali v državo z večjimi varnostnimi tveganji. Veliko bolj pomembno je, da na prvem potovanju pridobijo samozavest in ugotovijo, kako zelo lahko uživajo v svobodi takšnega načina raziskovanja sveta," menita. Ob tem tudi nekaj praktičnih nasvetov, kot je izbira destinacije z urejeno infrastrukturo, dobrimi prometnimi povezavami in okoljem, kjer sporazumevanje ne predstavlja prevelikega izziva. Opažata namreč, da veliko ljudi od potovanja odvrne prav strah pred jezikovno oviro, a sama tudi na to bariero gledata nekoliko drugače: "Pravzaprav nama je všeč, ko jezika ne poznava. Takrat pride na vrsto najin 'kung-fu jezik' – malo mahanja z rokami, nekaj nasmehov, nekaj iznajdljivosti in kakšna polomljena beseda. To so pogosto najbolj zabavni trenutki potovanja."

Seveda pa tu na pomoč priskoči tudi tehnologija s prevajalniki, mali zasloni v naših žepih pa popotnikom ob tem nudijo tudi zemljevid, možnost rezervacij ter še številna druga orodja, zaradi katerih je organizacija potovanj precej bolj enostavna kot nekoč.

'Načrtuj pot, ne pa doživetij'

Spontanost torej nikakor ne pomeni, da se na pot ne pripravita. Prav dobra priprava je namreč, kot poudarjata, ključ do brezskrbnega potovanja. Pred odhodom se tako vedno pozanimata o zdravstvenih priporočilih, morebitnih tveganjih, lokalnih običajih, kulturi in navadah. "Ko potuješ v drugo državo, si gost, zato je prav, da spoštuješ njihov način življenja in se mu skušaš prilagoditi. Tako se izogneš marsikateri neprijetnosti in hkrati doživiš destinacijo veliko bolj pristno," poudarjata.

"Če bi morala izpostaviti en sam nasvet, bi bil ta: potovanje načrtujte toliko, da boste na poti brez skrbi, vendar si vedno pustite dovolj prostora za spontane trenutke. Midva pogosto rečeva, da načrtujeva pot, ne pa doživetij. Ta nastanejo sama od sebe."