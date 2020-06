Šolska ministrica: 'Septembra nas nič ne sme presenetiti'

Kakšen bo prvi šolski dan za tiste, ki bodo septembra prvič prestopili prag šole? Bo to prva generacija, ki ne bo imela takšnega spomina na prvi šolski dan, kot ga ima večina izmed nas? Kako bodo potekali pouk v šolah, vzgoja in varstvo v vrtcih septembra? Na kakšne scenarije so po prvi izkušnji s koronavirusom in učenju na daljavo pripravljene šole, glede na izjavo ministrice za šolstvo, da nas ta jesen ne sme več presenetiti. Hkrati pa zagotavlja, da smo na jesen dobro pripravljeni.

To šolsko leto je bilo zahtevno, neobičajno in nenavadno, zaradi tega pa tudi bolj utrujajoče, meni ministrica za šolstvo Simona Kustec. "Zagotavljam vam, da smo na jesen pripravljeni, pripravljenih imamo več modelov, katerega bomo izbrali, pa bomo videli konec avgusta, ko bo jasna takratna epidemiološka slika," je povedala. Smo ena od redkih evropskih držav, ki je uspela preskočiti na izobraževanje na daljavo in se tudi varno vrniti, je še zatrdila ministrica za šolstvo. Hkrati se je tudi zavezala, da bodo vsem učencem in učiteljem, ki potrebujejo računalniško opremo, čez poletje le-to tudi zagotovili.