Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Šolska reforma: v strokovnem svetu Možina, Primc, Cvar, Macedoni ...

Ljubljana, 30. 09. 2026 17.13 pred 59 minutami 2 min branja 29

Avtor:
STA M.S.
Učenci v šoli

Minister za izobraževanje Borut Rončević je imenoval strokovni svet za reformo vzgoje in izobraževanja, s čimer se začenja naslednja faza priprave reforme slovenskega sistema vzgoje in izobraževanja, so sporočili z ministrstva. Svet je imenovan za obdobje treh let, koordinirala ga bo državna sekretarka na šolskem ministrstvu Mojca Škrinjar.

Strokovni svet bo sodeloval pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme ter ministru podajal strokovna mnenja in predloge, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino navedli v sporočilu za javnost.

Strokovni svet je imenovan za obdobje treh let. Koordinirala ga bo državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar.

Ministrstvo želi s sestavo sveta po lastnih navedbah "zagotoviti prostor za različne strokovne poglede, izkušnje in argumente ter povezati stroko, šolsko prakso, lokalno okolje in potrebe delodajalcev". "Reforme šolskega sistema ne želimo pripravljati za zaprtimi vrati," so ministrove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Namen sveta je "povezati različna strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih, ki izobraževalni sistem vsak dan soustvarjajo in njegovo delovanje poznajo neposredno iz prakse", so navedli.

Delo sveta bo povezano tudi s strokovnimi posveti, kjer bodo obravnavali posamezna področja reforme in rezultate vključevali v nadaljnje delo. Prvi posvet bo namenjen temi Znanje v središču šole. Razprava bo potekala na več področjih: učni načrti, obseg znanja in predmetnik, kritično razmišljanje, visoka merila in pošteno ocenjevanje ter digitalizacija in umetna inteligenca v izobraževanju.

Borut Rončević.
Borut Rončević.
FOTO: Bobo

Seznam članov sveta:

Andrej Flogie, izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, direktor Zavoda Antona Martina Slomška,

Jonatan Vinkler, redni profesor na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem,

Urška Perenič, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani,

Jože Možina, profesor zgodovine in diplomirani sociolog kulture,

Janez Juhant, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,

Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto,

Sebastjan Kristovič, redni profesor na univerzi Alma Mater Europaea,

Igor Pesek, izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru,

Mateja Hovnik, ravnateljica vrtca Ravne na Koroškem,

Borut Stojilković, ravnatelj OŠ Gornji Grad,

Bernard Kresnik, ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta,

Martin Pivk, direktor Šolskega centra Škofja Loka,

Jurij Pavel Emeršič, teolog in zgodovinar,

Ana Hrovat, nekdanja ravnateljica,

Albin Vrabič, nekdanji učitelj,

Tatjana Hrovat, učiteljica na OŠ Spodnja Šiška,

Katarina Grom, učiteljica na OŠ Dragomer,

Lea Colner, profesorica razrednega pouka,

Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,

Stanka Magister, svetovalka na Centru za poklicno izobraževanje,

Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),

Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS),

Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS),

Aleš Primc, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za demografijo,

Felice Ziza, poslanec DZ – predstavnik italijanske narodne skupnosti,

Ferenc Horvat, poslanec DZ – predstavnik madžarske narodne skupnosti.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
ministrstvo za šolstvo borut rončević reforma šola

Koširjeva nazaj v parlament, Ostrc: Ministrstvo deluje odlično

Sklad za redke bolezni: koalicija za, opozicija z dopolnili

24ur.com Rončević pred začetkom šole: Načrtujemo reformo NPZ-jev in mature
24ur.com Šolska reforma: spremembe pri prehrani, ocenjevanju in učnih načrtih
24ur.com V veljavi odlok o ustanovitvi primorske univerze
24ur.com Bodo zamejski Slovenci ostali brez treh šol? Poslanka pisala vladi
24ur.com Kandidat za ministra bi spremenil ocenjevanje v osnovnih šolah
24ur.com Bodo ravnatelje odslej potrjevali in razreševali ministri?
Priporoča
  • 4
  • 1
  • 6
  • 2
  • 5
  • 3
  • 8
  • 7
KOMENTARJI29

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
30. 09. 2026 18.21
Levičarje se bo končno naučilo reda in discipline že od malih nog, kar je super..
Odgovori
0 0
Pajo_36
30. 09. 2026 18.21
In koliko nas stane tale svet? Primc pa ma enih zadolžitev. aaa Macedoni? No, sej sem vedel, da je SDSovc.
Odgovori
0 0
Heprk
30. 09. 2026 18.21
Pripravljajo teren da otroci mislijo da samo sds obstaja in da je jansa nad vsemi.
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
30. 09. 2026 18.14
Grozljivo! Tile nas bodo pripeljali v srednji vek!
Odgovori
+4
5 1
Vera in Bog
30. 09. 2026 18.21
Vrhovni strah je velik, notri ga pa nič ni.
Odgovori
0 0
tech
30. 09. 2026 18.14
Kaj bodo namesto znanosti uvedli verouk?
Odgovori
+3
3 0
Agent Provokator
30. 09. 2026 18.13
In kakšne reference ima župan NM Gregor Macedoni v šolstvu, da bi odločal o tem? Aja... jeb član SDS!!!
Odgovori
+4
5 1
heroj2000
30. 09. 2026 18.12
Ene par jih poznam osebno, to so Idi. ti na kupu.
Odgovori
+5
5 0
kle21
30. 09. 2026 18.10
Preveč cerkveno obarvano...se vidi iz avijona..
Odgovori
+7
8 1
IndigoGirl
30. 09. 2026 18.09
Bog se usmili.
Odgovori
+8
8 0
Slavko BabIč
30. 09. 2026 18.06
Kaj bo Juhant predaval o Stražarjih iz let 1941-1942????
Odgovori
+5
6 1
Vera in Bog
30. 09. 2026 18.03
Slovenska šola je poden, rabimo reforme ! Nujno bolj civilizacijsko in krščansko usmerjeno !
Odgovori
-12
0 12
Abica
30. 09. 2026 18.18
Svoje pravljice si berite pri verouku.
Odgovori
+2
2 0
Slavko BabIč
30. 09. 2026 17.58
Molimo........
Odgovori
+6
8 2
Vera in Bog
30. 09. 2026 18.05
Bi te iritirala kratka molitvica pred poukom ?
Odgovori
-1
2 3
Slavko BabIč
30. 09. 2026 18.06
Kmau jo boste rabili 138 nick, Vera in Klejt!
Odgovori
+3
3 0
Vera in Bog
30. 09. 2026 18.07
Koliko vas pa je ?
Odgovori
-3
0 3
biggie33
30. 09. 2026 17.58
Samo da ne bo Možina na koncu še učbenike za zgodovino v OŠ popravljal.. Dajte že enkrat prebolet, oboji! Glede učiteljev se strinjam, potrebovali bi več avtonomije in predvsem več zaupanja. Ne pa da starši hodijo z odvetniki na sestanke v šolo, ker je mulo dobil 4 namesto 5. Tamale je treba nehati ujčkati in jim ves čas ploskati za vsako stvar. Tudi permisivna vzgoja ima svoje meje..
Odgovori
+6
8 2
Slavko BabIč
30. 09. 2026 18.03
138 nick-biggie 133, kaj imajo odvetniki veze s tem ULTRA desničarskim svetom, kjer je tretjina povezanih z SDS????
Odgovori
+4
5 1
jtrogar
30. 09. 2026 17.56
Po ustavi sta cerkev in šola ločeni. Kaj je potem tole. Napad RKC na javno šolstvo, vlada pa pri tem pomaga.
Odgovori
+6
8 2
Misika1967
30. 09. 2026 17.51
Samo rastlinica zelena manjka.
Odgovori
+4
4 0
Blue Dream
30. 09. 2026 17.45
Možina in Primc sta dno
Odgovori
+14
19 5
Definbahija
30. 09. 2026 17.44
Če je Možina pol j pa tu tu. Oravi Dobrauc
Odgovori
+9
11 2
Slavko BabIč
30. 09. 2026 17.44
SDS - Slovenska demokratska stranka December 17, 2015 · Mag. Jurij Pavel Emeršič: T.i. levica nam preko medijev, sodstva in šole vsiljuje norme. »T.i. levica odloča, kaj je normalno in kaj ne, kdo je strpen in kdo ne, kdo je demokrat in kdo ne, kaj je lepo in kaj ne, kdaj se življenje lahko začne in kdaj in kdo ga lahko konča,« je zelo zasrkbljujoče stanje v naši državi opisal mag. Jurij Pavel Emeršič.
Odgovori
-3
6 9
Slavko BabIč
30. 09. 2026 17.41
Mateja Hovnik je članica občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem, izvoljena na listi, povezani s Slovensko demokratsko stranko (SDS), ter ravnateljica Vrtca Ravne., ter ravnateljica Vrtca Ravne.
Odgovori
+5
7 2
Slavko BabIč
30. 09. 2026 17.38
Martin Pivk UI: Čeprav ga javnost pozna predvsem po njegovem delu v izobraževanju, vajeništvu in povezovanju šolstva z gospodarstvom, je politično povezan s stranko Slovenska demokratska stranka (SDS)
Odgovori
+9
10 1
bibaleze
Portal
Najhujša bolečina starša: zvezdniki, ki so se morali posloviti od svojih otrok
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Motorika pri otroku: katere igre jo spodbujajo in kdaj je čas za strokovno pomoč?
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Priljubljeni zvezdniški par se je razveselil hčerkice
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
Voditeljica Anja H. Ramšak postala mamica
zadovoljna
Portal
Ob teh fotografijah se je Tanja Ribič ozrla 30 let nazaj
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Še včeraj je pel v garažni hiši, danes osvaja Slovenijo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Meghan doživela hladen tuš: nekdanji agent šokiral z izjavo
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
Škornji, ki jih bomo to jesen videvale povsod
vizita
Portal
Če želite več vlaknin, ne začnite s prehranskimi dopolnili: to živilo je veliko bolj preprosta rešitev
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Manj korakov, hitrejši tempo: nova dognanja o zdravi hoji
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj je jeseni zjutraj tako težko vstati? Vpliv svetlobe je večji, kot si mislite
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
Zakaj vas po daljšem sedenju boli križ, tudi če sicer veliko telovadite?
cekin
Portal
Hišo prodali v petih dneh in iztržili 307.000 evrov več: zaslužna ni bila prenova, temveč ena poteza
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Razkril, koliko pokojnine dobi po 40 letih dela v Nemčiji. Mnogi niso pričakovali tega zneska
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Kaj bo delal človek, ko bodo v Sloveniji delali roboti?
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
Pandemija jim je prinesla milijarde, zdaj odpuščajo 1.800 zaposlenih
moskisvet
Portal
62 let in še vedno nevarno zapeljiva: Igralka ostaja sinonim za žensko lepoto
En klik in kolo je lahko vaše
En klik in kolo je lahko vaše
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Zvezdnica pokazala obraz po operaciji: skoraj je ne bi prepoznali
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
Ta navada vam lahko vsak mesec tiho odžira precej denarja
dominvrt
Portal
Še je toplo, a te rastline že potrebujejo selitev v notranjost
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Ali lahko zamrznete skuto? To se zgodi, ko jo odtajate
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
Zakaj bi morali v sušilni stroj dodati teniško žogico?
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
'Ni dneva, da ga ne bi pogrešal': Lewis Hamilton ganil s spomini na Roscoeja
okusno
Portal
Te mesne kroglice so obnorele splet – poglejte, kaj jim doda Hailey Bieber
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
MasterChef lekcija, ki jo lahko uporabimo tudi doma: ne podcenjujte te sestavine
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ocvrta sladica, ki je sodniki niso mogli prehvaliti
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
Ne mleko ali maslo: ta nepričakovana sestavina je trik za popoln pire
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Zgodba Taylor Swift
Zgodba Taylor Swift
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
V imenu hčere
V imenu hčere
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984