Šolska reforma: v strokovnem svetu Možina, Primc, Cvar, Macedoni ...

Strokovni svet bo sodeloval pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme ter ministru podajal strokovna mnenja in predloge, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino navedli v sporočilu za javnost.

Strokovni svet je imenovan za obdobje treh let. Koordinirala ga bo državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar.

Ministrstvo želi s sestavo sveta po lastnih navedbah "zagotoviti prostor za različne strokovne poglede, izkušnje in argumente ter povezati stroko, šolsko prakso, lokalno okolje in potrebe delodajalcev". "Reforme šolskega sistema ne želimo pripravljati za zaprtimi vrati," so ministrove besede povzeli v sporočilu za javnost.

Namen sveta je "povezati različna strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih, ki izobraževalni sistem vsak dan soustvarjajo in njegovo delovanje poznajo neposredno iz prakse", so navedli.

Delo sveta bo povezano tudi s strokovnimi posveti, kjer bodo obravnavali posamezna področja reforme in rezultate vključevali v nadaljnje delo. Prvi posvet bo namenjen temi Znanje v središču šole. Razprava bo potekala na več področjih: učni načrti, obseg znanja in predmetnik, kritično razmišljanje, visoka merila in pošteno ocenjevanje ter digitalizacija in umetna inteligenca v izobraževanju.