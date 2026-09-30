Šolska reforma: v strokovnem svetu Možina, Primc, Cvar, Macedoni ...

Strokovni svet bo sodeloval pri oblikovanju strateških usmeritev in konkretnih ukrepov reforme ter ministru podajal strokovna mnenja in predloge, so na ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino navedli v sporočilu za javnost.
Strokovni svet je imenovan za obdobje treh let. Koordinirala ga bo državna sekretarka na ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar.
Ministrstvo želi s sestavo sveta po lastnih navedbah "zagotoviti prostor za različne strokovne poglede, izkušnje in argumente ter povezati stroko, šolsko prakso, lokalno okolje in potrebe delodajalcev". "Reforme šolskega sistema ne želimo pripravljati za zaprtimi vrati," so ministrove besede povzeli v sporočilu za javnost.
Namen sveta je "povezati različna strokovna znanja in poglede z izkušnjami ravnateljev, učiteljev in drugih, ki izobraževalni sistem vsak dan soustvarjajo in njegovo delovanje poznajo neposredno iz prakse", so navedli.
Delo sveta bo povezano tudi s strokovnimi posveti, kjer bodo obravnavali posamezna področja reforme in rezultate vključevali v nadaljnje delo. Prvi posvet bo namenjen temi Znanje v središču šole. Razprava bo potekala na več področjih: učni načrti, obseg znanja in predmetnik, kritično razmišljanje, visoka merila in pošteno ocenjevanje ter digitalizacija in umetna inteligenca v izobraževanju.
Seznam članov sveta:
Andrej Flogie, izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, direktor Zavoda Antona Martina Slomška,
Jonatan Vinkler, redni profesor na Fakulteti za humanistične študije na Univerzi na Primorskem,
Urška Perenič, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti na Univerzi v Ljubljani,
Jože Možina, profesor zgodovine in diplomirani sociolog kulture,
Janez Juhant, redni profesor na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani,
Matej Forjan, direktor Šolskega centra Novo mesto,
Sebastjan Kristovič, redni profesor na univerzi Alma Mater Europaea,
Igor Pesek, izredni profesor na Fakulteti za naravoslovje in matematiko na Univerzi v Mariboru,
Mateja Hovnik, ravnateljica vrtca Ravne na Koroškem,
Borut Stojilković, ravnatelj OŠ Gornji Grad,
Bernard Kresnik, ravnatelj Srednje šole Slovenj Gradec in Muta,
Martin Pivk, direktor Šolskega centra Škofja Loka,
Jurij Pavel Emeršič, teolog in zgodovinar,
Ana Hrovat, nekdanja ravnateljica,
Albin Vrabič, nekdanji učitelj,
Tatjana Hrovat, učiteljica na OŠ Spodnja Šiška,
Katarina Grom, učiteljica na OŠ Dragomer,
Lea Colner, profesorica razrednega pouka,
Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto,
Stanka Magister, svetovalka na Centru za poklicno izobraževanje,
Vesna Nahtigal, generalna direktorica Gospodarske zbornice Slovenije (GZS),
Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS),
Jože Podgoršek, predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS),
Aleš Primc, vršilec dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za demografijo,
Felice Ziza, poslanec DZ – predstavnik italijanske narodne skupnosti,
Ferenc Horvat, poslanec DZ – predstavnik madžarske narodne skupnosti.
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