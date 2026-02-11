Naslovnica
Slovenija

Olimpijska gimnazija: 'Imamo pol generacije vrhunskih športnikov'

Kranj, 11. 02. 2026 20.07 pred 15 minutami 2 min branja 1

Avtor:
Barbara Bašić
Stena slavnih na kranjski gimnaziji

Gimnazija Franceta Prešerna v Kranju se ponaša z izjemnim uspehom svojih dijakov na olimpijskih igrah. Ravnateljica Mirjam Bizjak je izpostavila, da imajo skoraj polovico generacije vrhunskih športnikov in da so ponosni na njihove dosežke, ki služijo kot izjemna motivacija mlajšim generacijam dijakov.

Ravnateljica gimnazije Franceta Prešerna v Kranju Mirjam Bizjak ponosno pokaže na šolsko steno slavnih. "Tule najdemo zmagovalce, Niko Prevc, Domna, trenerja Jurija. Imamo praktično pol generacije vrhunskih športnikov. Mi pa smo se v tem času tudi zelo dobro naučili delati z njimi, naš sistem dela in podpora, ki jo nudimo, jo ves čas izboljšujemo."

Vsaka tekma je posebna in za vse stiskamo pesti, dodaja Bizjak, zato - da za zdaj še ni čas za proslavljanje. "Igre še niso končane, počakamo do konca, potem pa bomo zagotovo zelo proslavljali."

Niso pa navijali samo profesorji na gimnaziji Franceta Prešerna, ampak tudi dijaki. "Zelo dobro mi je bilo spremljati, ker so vsi naši zelo dobro skakali in mi je bilo res zanimivo gledati, ker hočem tudi jaz enkrat biti tako dober kot oni," priznava 15-letni skakalec Bine Kolar.

Domnov poklon gimanziji
Domnov poklon gimanziji
FOTO: POP TV

"Skupaj z mojimi kolegi v klubu smo gledali tekmo in tudi pospremili prvi skok Anžeta in smo bili ful ponosni," je navdušena tudi 17-letna skakalka Živa Andrič.

Naši olimpijci so tako velik vzor mladim generacijam, marsikomu so podali že veliko nasvetov. "Kako se sprostiti pred takimi, malo večjimi tekmami, ko sem zelo živčen," pravi 15-letni Žiga Juvan.

"Anže je tudi z nami na treningih, nam da kakšne nasvete," priznava tudi Andričeva.

Stena slavnih na kranjski gimnaziji
Stena slavnih na kranjski gimnaziji
FOTO: POP TV

Kakšna sta bila Nika in Domen v šoli?

Veliko pa pomenijo tudi spomini na nekdanje dijake njihovim razrednikom. Srečam se z razrednikoma Nike in Domna Prevca. "Se spominjam, da je on enkrat prišel in smo mu mi pripravili torto, pa se je začel smejati in vprašal, ali lahko dobi mandalinco. Ravno torto ste mi kupili. Ampak to je bilo tako simpatično, mi niti pomislili nismo, da on v tistem tekmovalnem ritmu torte pa res ne sme jesti," se spominja nekdanja razredničarka Domna Prevca Irena Rakovec Žumer.

"Zelo je podobna kot danes pred kamero, zelo umirjena, tiha, praktično neopazna, ampak ko si je zadala neke cilje, je pa te cilje res uresničila in želela, da v tem, kar počne, je najboljša in presega ostale, pač taka kot jo poznamo," o Niki, ki ima že dve olimpijski medalji, pravi njen nekdanji razrednik Jure Karo.

olimpijske igre vrhunski športniki Nika Prevc Domen Prevc gimnazija kranj

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Pajo_36
11. 02. 2026 20.22
Ne morem verjeti, kako ena Gimnazija Kranj, kto ena zelo stroga in uspešna šola, ni znala speljat športnikov, novoustanovljena GFP, pa je znala. Stara garda prfoksov na GimKR, so jim bili športniki odveč in so jih tolk zezali, da so se prepisovali na Gimnazijo Škofja Loka.
Odgovori
0 0
bibaleze
