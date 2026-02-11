Olimpijska gimnazija: 'Imamo pol generacije vrhunskih športnikov'

Ravnateljica gimnazije Franceta Prešerna v Kranju Mirjam Bizjak ponosno pokaže na šolsko steno slavnih. "Tule najdemo zmagovalce, Niko Prevc, Domna, trenerja Jurija. Imamo praktično pol generacije vrhunskih športnikov. Mi pa smo se v tem času tudi zelo dobro naučili delati z njimi, naš sistem dela in podpora, ki jo nudimo, jo ves čas izboljšujemo." Vsaka tekma je posebna in za vse stiskamo pesti, dodaja Bizjak, zato - da za zdaj še ni čas za proslavljanje. "Igre še niso končane, počakamo do konca, potem pa bomo zagotovo zelo proslavljali." Niso pa navijali samo profesorji na gimnaziji Franceta Prešerna, ampak tudi dijaki. "Zelo dobro mi je bilo spremljati, ker so vsi naši zelo dobro skakali in mi je bilo res zanimivo gledati, ker hočem tudi jaz enkrat biti tako dober kot oni," priznava 15-letni skakalec Bine Kolar.

Domnov poklon gimanziji FOTO: POP TV

"Skupaj z mojimi kolegi v klubu smo gledali tekmo in tudi pospremili prvi skok Anžeta in smo bili ful ponosni," je navdušena tudi 17-letna skakalka Živa Andrič. Naši olimpijci so tako velik vzor mladim generacijam, marsikomu so podali že veliko nasvetov. "Kako se sprostiti pred takimi, malo večjimi tekmami, ko sem zelo živčen," pravi 15-letni Žiga Juvan. "Anže je tudi z nami na treningih, nam da kakšne nasvete," priznava tudi Andričeva.

Stena slavnih na kranjski gimnaziji FOTO: POP TV

Kakšna sta bila Nika in Domen v šoli?