Šolska torba naj ohranja dobro držo otroka in poskrbi za vidnost

Na trgovskih policah ob običajnih šolskih torbah stoji poplava atraktivnih nahrbtnikov, ki so bolj ali manj primerni tudi kot šolske torbe. Resda je osnovni namen tako torb kot nahrbtnikov prenašanje šolskih potrebščin, vendar so zaradi skupne teže pomembni tudi velikost, teža, širina naramnic in dodatni pasovi na torbi ali nahrbtniku, ki omogočajo pravilni način nošenja, so opozorili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Teža šolskih torb je pogosto problematična predvsem v višjih razredih, ko učenci zvezkov in knjig ne puščajo v šoli. Vrh vsega se poleg šolskih potrebščin v njej pogosto znajdejo tudi druge, nepotrebne stvari, ki težo še povečajo. Z izbiro ustrezne torbe oziroma šolskega nahrbtnika bodo šolarji obdržali pravilno držo in se izognili bolečinam v hrbtu, ramenih in vratu. "Čeprav na Ortopedski kliniki UKC Ljubljana ne beležijo poškodb otrok, katerih vzrok so pretežke torbe, poudarjajo, da pri tem sklepajo, da morebitne tovrstne težave otroci in starši rešijo s svojimi osebnimi izbranimi pediatri," so navedli podatke na ZPS. Zato svetujejo, da starši pred nakupom preverijo tudi podatek o teži, sploh če otrok v šolo hodi peš. "Če pa razmišljate o šolski torbi na koleščkih, razmislite, koliko ovir ima otrok na poti od doma do razreda, ko bo moral polno torbo dvigniti," so dodali.

Teža šolske torbe naj ne bi presegala priporočene 'zdrave' teže, in sicer 10 odstotkov šolarjeve telesne mase (največ 15). Starši občasno stehtajte torbo vašega otroka. Če preseže omenjeno mejo, preverite, ali so v njej res le nujne potrebščine.

Na ZPS priporočajo, da starši izberejo torbo, ki ustreza šolarjevi telesni zgradbi in potrebam: "Velikost torbe naj bo sorazmerna z otrokovo velikostjo, dolžino in širino hrbtišča. Hrbtišče naj bo anatomsko oblikovano, naramnice podložene, široke in iz nedrsečih materialov. Dobre torbe imajo naramnici povezani s pasovi, z enim v višini prsi in drugim v višini trebuha, ki poskrbita za dobro prileganje telesu. Na ta način se enakomerneje porazdeli teža, kar razbremeni hrbtenico, pasovi pa tudi preprečijo, da torba udarja ob hrbet. Naramnice naj ne tečejo tik ob vratu, da ne drgnejo obenj."

Šolar naj bo viden

Otrok bo v mraku ali slabem vremenu bolj opazen, če bo imel torbo opremljeno z odsevnimi trakovi oziroma mačjimi očesi. "Trakovi na torbi naj bodo speljani tako, da bo otrok viden z vseh strani. Tudi torba naj ima pasove živih barv, fluorescentno rumene ali oranžne, ki prispevajo k boljši vidnosti podnevi," so izpostavili na ZPS.

Roza se kot signalna barva ne obnese najbolje

Nemški varnostni standard, ki ni zakonodajno potrjen, a je uveljavljeno merilo za kakovost, za šolske torbe določa, da mora biti vsaj 20 odstotkov njene sprednje in stranske površine prekrite s signalnimi fluorescentnimi barvami. Prav optični učinek, ki zagotavlja vidnost šolarja podnevi (fluorescentne barve) in v temi (odsev), se je izkazal za največji izziv na testu šolskih torb, ki so ga izvedli Nemci. Po besedah ZPS so preverjali klasične šolske torbe, ki so v primerjavi z nahrbtniki, ki vedno bolj izpodrivajo prve, še bolj skope z odsevniki. Med 12 torbami, za nekatere so odšteli več kot 200 evrov, je le četrtina uspešno opravila ta del testa. Čeprav varnostni standard poleg rumene in oranžne signalne barve dovoljuje tudi roza, se ta na testu ni dobro odrezala.

Rumena in oranžna sta svetlejši in ju človeško oko zazna hitreje, so zatrdili na ZPS. Zato naj starši ta pravila upoštevajo. "Hiter pogled na nahrbtnike, ki jih uporabljajo slovenski šolarji, pokaže, da na številnih odsevnikov ni, saj ti nahrbtniki prvenstveno niso bili namenjeni za šolsko torbo," opažajo na ZPS.