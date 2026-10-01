Šolske torbe na stran, kopalke na plan

Ko šolske obveznosti za nekaj dni počakajo, je čas za kopalke, družinske dogodivščine in oddih ob morju. V LifeClass Hotels & Spa Portorož med 23. oktobrom in 1. novembrom pripravljajo krompirjeve počitnice , med katerimi bodo otroci vsak dan odkrivali nekaj novega, starši pa bodo lahko uživali v sproščenem oddihu s polpenzionom. Ponudba vključuje udobno družinsko sobo, polpenzion in bivanje za dva otroka*, neomejeno kopanje v dveh bazenskih kompleksih, kopalne plašče za vso družino ter presenečenje, ki bo najmlajše pričakalo v sobi.

Vsak dan nova dogodivščina

V bivanje je vključen tudi pester program Mini Kluba . Otroci bodo ustvarjali, kuhali, se preizkusili v športnih in družabnih igrah ter se podali na tematske počitniške dogodivščine. Program prinaša pohod z lučkami, vampirski lov na zaklad, pripravo moktejlov groze, pohod s čarovnico, Halloween bingo, čarovniški dan in izdelovanje kostumov. Ob izbranih večerih se bo dan zaključil še s kinom, zato bo za zabavo poskrbljeno od jutra do večera. Medtem ko bodo otroci uživali v družbi animatorjev, si bodo starši lahko vzeli nekaj časa zase. Družina pa se lahko znova zbere v bazenih z ogrevano morsko in termomineralno vodo. Neomejeno kopanje v obeh bazenskih kompleksih je vključeno v bivanje, prav tako kopalni plašči za odrasle in otroke.

Aktivni dnevi na morskem zraku

Krompirjeve počitnice ob morju vabijo tudi na sprehode po portoroški promenadi, igro na zunanjih igralih in raziskovanje okolice s kolesom. Na lokaciji si je mogoče z doplačilom izposoditi kolesa za odrasle in otroke ter se skupaj odpraviti na izlet ob obali. Za mirnejši del dneva lahko družine z doplačilom obiščejo tudi solno sobo. Zrak v njej je obogaten z drobnimi delci suhega solnega aerosola, ki ob vdihavanju dosežejo dihalne poti. Solni aerosol lahko pomaga redčiti sluz in podpira naravno čiščenje dihal, zato obisk pogosto spremlja občutek lažjega dihanja. Umirjena mikroklima solne sobe obenem ponuja prijeten počitek po aktivnem dnevu.

Veliki Halloween Fest za vso družino

Vrhunec počitnic bo Halloween Fest, ki bo 31. oktobra med 14. in 19. uro na plaži Meduza. V primeru slabega vremena se bo dogajanje preselilo v Kongresni center Portus. Družine čakajo igre, čarodej, poslikava obraza, izrezovanje buč, skakanje v vrečah, strašna predstava in tunel strahu. Za živahno vzdušje bo poskrbel DJ, dogajanje pa bodo dopolnili lokalni ponudniki ter ponudba hrane in pijače za vso družino. Ob 20.30 se bo večer nadaljeval z glasbo v živo v Café Centralu. Krompirjeve počitnice v Portorožu tako združujejo otroško razigranost, družinski čas, tople bazene in aktivne trenutke na morskem zraku.

Cena že od:

- družinska soba 2 + 1: 160 € na sobo, - družinska soba 2 + 2: 202,50 € na sobo. Šolske torbe naj za nekaj dni ostanejo doma. Pripravite kopalke in rezervirajte družinske krompirjeve počitnice ob morju. *Za vključeno bivanje otrok veljajo pogoji ponudbe .