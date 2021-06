Šolski delavci ob zaključku leta opozarjajo: Socialne razlike med otroki so vse večje

Kot je na novinarski konferenci poudarila predsednica Društva šolskih svetovalnih delavcev Slovenije Ajda Erjavec, so šolski svetovalni delavci dolžni opozarjati na povečevanje socialnih razlik in poslabševanje položaja najšibkejših in so se zato letos kljub preobremenjenosti še bolj angažirali pri iskanju rešitev za prihodnje generacije.

"Zelo nas je strah kopičenja težko rešljivih kompleksnih težav otrok in družin, ki pa zadnja leta oziroma desetletja prispevajo k temu, da se razmere v šolstvu postopoma, a vztrajno poslabšujejo, letos pa smo doživeli še vsesplošno poslabšanje klime duševnega zdravja," je opozorila.

Opozorila je, da so svetovalne službe kadrovsko podhranjene. Da se ne bi razmere še poslabšale, so vlado pozvali k takojšnjemu ukrepanju, a odziva po besedah Erjavčeve ni bilo.

Predsednica sekcije psihologov v vzgoji in izobraževanju pri Društvu psihologov Mojca Juriševič je opozorila, da zaradi neustreznih normativov, ki iz leta v leto bolj pokajo po šivih, največkrat v šolski svetovalni službi deluje en sam šolski svetovalni delavec, ki ne zmore izvajati vseh nalog, ki se jih od njega pričakuje. "Še več, obstaja tudi resna nevarnost, da se svetovalna služba začne spreminjati v hitri servis za kratkoročno nudenje najrazličnejših uslug, ki pa je daleč od poslanstva šolske svetovalne službe," je poudarila.

Da je šolanje na daljavo pustilo posledice pri številnih dijakih, je povedala predsednica Dijaške organizacije Slovenije Maja Kalin. Pokazalo se je, da se je duševno zdravje dijakov med epidemijo zelo poslabšalo, nekateri so čutili globljo duševno stisko, anksioznost, depresijo, pri nekaterih so se pojavile tudi samomorilske težnje. "Za nami je težko leto, najhuje je bilo to, da jim je bil otežen dostop do pomoči zaradi pomanjkanja svetovalnih delavcev," je izpostavila.

Vodja programa MIRA, Nacionalnega programa duševnega zdravja 2018–2028 na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Jožica Maučec Zakotnik je izrazila zaskrbljenost nad podatki stroke, ki kažejo, da se je za 50 odstotkov povečalo število mladostnikov, ki poskušajo narediti samomor, in za 50 odstotkov takih, ki imajo težave in motnje hranjenja.