Šolski inšpektorat: prevaljski učitelj je kršil zakon o osnovni šoli

Kot so pojasnili na šolskem ministrstvu, je inšpektorat za šolstvo in šport v inšpekcijskem nadzoru preverjal kršitve določb šolske zakonodaje, ki se nanašajo na cilje vzgoje in izobraževanja, zagotavljanje vzpodbudnega učnega okolja in pravice do obiskovanja pouka v povezavi z nalogami in pristojnostmi ravnateljice.

Po ugotovitvah šolske inšpektorice je omenjeni učitelj kršil 50. člen zakona o osnovni šoli, saj je z nepedagoškim pristopom učencu omejil pravico do pouka. "Razreševanje morebitnih težav, ki bi pomenile motnje pri izvedbi pouka, bi moral reševati strokovno odgovorno, pedagoško in v individualni situaciji," je opozorila inšpektorica.

Ta je v nadzoru, v katerem je na šoli razbrala že izvedene aktivnosti po dogodku, tudi ravnateljico šole opozorila na "dolžno in pričakovano poznavanje njenih nalog". Zakonodaja namreč ravnateljici kot pedagoški vodji in poslovodnemu organu med drugim nalaga naloge vodenja in spremljanja dela strokovnih delavcev, odgovornost za uresničevanje pravic in dolžnosti učencev ter odločanje o disciplinski odgovornosti delavcev.

Inšpektorica je ravnateljici podala več predlogov, med drugim predlog za uvedbo disciplinskega postopka zoper učitelja, ob tem pa je ravnateljici naložila tudi, da mora seznaniti inšpektorat z ukrepi spremljanja dela učitelja, načrtovanjem morebitnih drugih aktivnosti in delom šolske svetovalne službe.

Ravnateljica: Učitelj prejel opozorilo in ukrepe

V izjavi za javnost, ki jo je ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje Mira Hancman ta teden objavila na spletni strani šole, je ta zapisala, da sprejema odgovornost, ki ji jo kot pedagoški vodji in poslovodnemu organu predpisuje zakonodaja. Učitelj je po njenih navedbah "za svoje dejanje prejel opozorilo in ukrepe".

Napovedala je tudi, da bo ravnala skladno s predlogom inšpekcije, da na šoli dodatno raziščejo vzdušje, komunikacijo in odnos učencev in učiteljev ter ustreznost sodelovanja šole s starši v smislu ustrezne obveščenosti o morebitnih težavah otrok.