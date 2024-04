Šolski koledar 2024/25: podarjen petek za 12 dni počitnic

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je objavilo šolski koledar za šolsko leto 2024/2025. Po poletnih počitnicah se bodo učenci in dijaki v šolske klopi vrnili v ponedeljek, 2. septembra 2024.

Jesenske počitnice se bodo začele v ponedeljek, 28. oktobra, trajale bodo do petka, 1. novembra. Skupaj z vikendoma bodo tako otroci doma devet dni, starši pa ob dveh praznikih – dnevu reformacije in dnevu spomina na mrtvih – za isto število prostih dni potrebujejo tri dni dopusta. V mislih imamo seveda tiste, ki delajo od ponedeljka do petka.

Božično-novoletne počitnice bodo še daljše. 25. december letos pade na sredo in tako se tudi počitnice začenjajo sredi tedna. Šolska vrata se bodo znova odprla šele 6. januarja 2025, po kar 12 dnevih. Novoletna 1. in 2. januar bosta namreč v sredo in četrtek, v petek, 3. januarja pa je minister šolarjem v skladu s pravilnikom podaril dodaten prosti dan. Kaj pa starši? Štirje dnevi dopusta vam prinesejo 12 dni odklopa od službe.

Zadnji dan januarja se zaključi prvo ocenjevalno obdobje, dober teden pozneje, 8. februarja, pa obeležujemo slovenski kulturni praznik, ki bo naslednje leto padel na soboto.

Na zimske počitnice bodo v naslednjem šolskem letu prvi odšli šolarji iz vzhodnega dela države, trajale bodo od 17. do 21. februarja. Učenci iz zahodne polovice države pa bodo v prostih dneh uživali med 24. in 28. februarjem.

Velikonočni ponedeljek bo leta 2025 precej pozneje kot letos, šele 21. aprila. Sledili bodo še štirje dnevi pouka, nato pa prvomajske počitnice. Začele se bodo 28. aprila in končale 2. maja, kar spet pomeni devet prostih dni. Praznik dela bo v četrtek in petek, medtem ko bo dan upora proti okupatorju na nedeljo.

V petek, 13. junija 2025, se zaključi drugo ocenjevalno obdobje za učence devetih razredov, 24. pa za vse ostale. Nato pa – počitnice!