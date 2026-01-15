Šolski sendvič, ki razburja: je to ustrezna malica za športni dan?

To je sendvič, ki so ga otroci 3. razreda na podružnični šoli Jezersko dobili za športni dan: "Dva kosa kruha, dve rezini sira, dva kosa paprike in kos pora." Nekaterim mimoidočim, ki so malico pokomentirali za našo kamero, se zdi ta povsem v redu, spet drugim se zdi sendvič za dopoldne na snegu, ki mu je sicer sledilo kosilo, popolnoma neprimeren. Nekateri bi v sendvič dodali salamo, posebno, kaj takega.

V šoli so jasni - otroci so imeli na razpolago polnovredno malico: polnozrnati sendvič, sadje in čaj, ki je bil ves čas na voljo.

Jože Povšin, ravnatelj OŠ Matije Maljavca v Preddvoru, opisuje, da so začeli ob 8. uri zjutraj, malico so imeli ob 10. uri in potem po končanih petih urah so se vrnili v šolo, kjer so imeli možnost kosila.

Katja Bokal, organizatorica šolske prehrane v OŠ Matije Maljavca: "Jabolka in hruške so ostajale in kdor bi bil resnično lačen, bi lahko posegel po dodatnih kosih sadja."

A s tem se ni strinjal eden od staršev, ki se je šoli pritožil kar prek aplikacije eAsistent. Odgovorila mu je organizatorka šolske prehrane, ki pa je zapisala: V primeru vojn, upajmo, da jih ne bo, bomo uživali še marsikaj drugega, kar bo lahko ostalo v naših praznih kuhinjah.

Povšin pravi: "Verjamem, da ni bilo mišljeno s to izjavo nič slabega."

In kako odgovarja avtorica sporočila? "Nenehno opazujem svet okrog nas in ne moremo si zatiskati oči, da teh vojnih žarišč okoli nas ni, žal so." Dodala je še, da je cena šolske malice 1 evro in 10 centov, kar pri organizaciji šolske prehrane ni zanemarljivo.