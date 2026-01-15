Naslovnica
Slovenija

Šolski sendvič, ki razburja: je to ustrezna malica za športni dan?

Ljubljana, 15. 01. 2026 20.43 pred 21 minutami 2 min branja 3

Avtor:
Leja Hrovat A.K.
Sendvič

Dva kosa kruha, dve rezini sira, dva kosa paprike in kos pora. Šolski sendvič, ki ga je osemletnik dobil na športnem dnevu, je razburil njegove starše. Šolarjeva mama se je s pritožbo, da sendvič ni dovolj hranilen, obrnila na šolo. Vodja šolske prehrane pa je odgovorila, da bomo v primeru vojn - za katere sicer upa, da jih ne bo - uživali še marsikaj drugega.

To je sendvič, ki so ga otroci 3. razreda na podružnični šoli Jezersko dobili za športni dan: "Dva kosa kruha, dve rezini sira, dva kosa paprike in kos pora." Nekaterim mimoidočim, ki so malico pokomentirali za našo kamero, se zdi ta povsem v redu, spet drugim se zdi sendvič za dopoldne na snegu, ki mu je sicer sledilo kosilo, popolnoma neprimeren. Nekateri bi v sendvič dodali salamo, posebno, kaj takega.

V šoli so jasni - otroci so imeli na razpolago polnovredno malico: polnozrnati sendvič, sadje in čaj, ki je bil ves čas na voljo.

Jože Povšin, ravnatelj OŠ Matije Maljavca v Preddvoru, opisuje, da so začeli ob 8. uri zjutraj, malico so imeli ob 10. uri in potem po končanih petih urah so se vrnili v šolo, kjer so imeli možnost kosila.

Katja Bokal, organizatorica šolske prehrane v OŠ Matije Maljavca: "Jabolka in hruške so ostajale in kdor bi bil resnično lačen, bi lahko posegel po dodatnih kosih sadja."

A s tem se ni strinjal eden od staršev, ki se je šoli pritožil kar prek aplikacije eAsistent. Odgovorila mu je organizatorka šolske prehrane, ki pa je zapisala: V primeru vojn, upajmo, da jih ne bo, bomo uživali še marsikaj drugega, kar bo lahko ostalo v naših praznih kuhinjah.

Povšin pravi: "Verjamem, da ni bilo mišljeno s to izjavo nič slabega."

In kako odgovarja avtorica sporočila? "Nenehno opazujem svet okrog nas in ne moremo si zatiskati oči, da teh vojnih žarišč okoli nas ni, žal so." Dodala je še, da je cena šolske malice 1 evro in 10 centov, kar pri organizaciji šolske prehrane ni zanemarljivo.

sendvič šola jezersko

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Animal_Pump
15. 01. 2026 21.59
Eh...mularija scrkljana...tud , če bi en obrok spustil...ne bi blo nč narobe. Itak so prenažrti vsega. Tle cviljo...Popoldne pa zvečer...pa gužva na McDrive.
Odgovori
0 0
zmerni pesimist
15. 01. 2026 21.45
To je tinin sendvič take dela golobu
Odgovori
0 0
Orisei1
15. 01. 2026 21.44
Cist ok za malico
Odgovori
+3
3 0
bibaleze
