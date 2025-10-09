Slovenija
Šolsko leto brez telefona: kako so to sprejeli učenci?
PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Letošnje šolsko leto je prineslo kup sprememb, med katerimi morda še najbolj izstopa pravilo, da učenci v šoli ne smejo več uporabljati telefonov in drugih elektronskih naprav. Razen v izjemnih primerih: ko je to nujno iz zdravstvenih razlogov ali pa, ko naprave potrebujejo za proces izobraževanja. In kako so to novost sprejeli učenci? Predvsem pa, kaj po dobrem mesecu dni od uvedbe ugotavljajo pedagogi?
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.