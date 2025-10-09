Šolsko leto brez telefona: kako so to sprejeli učenci?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Žena možu, ko se je vrnil iz službe: "Boš jedel kosilo?" "Ne, sem že v službi jedel!" "Ti skuham kavico?" "Ne, sem jo spil že v službi!" "Naj ti nalijem sok?" "Ne, sem ga že v službi spil." "Veš kaj," se je razjezila žena, "malo bolj prijazen bi lahko bil!" "Saj sem bil že v službi."