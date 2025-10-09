Svetli način
Šolsko leto brez telefona: kako so to sprejeli učenci?

Ljubljana , 09. 10. 2025 16.17 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Letošnje šolsko leto je prineslo kup sprememb, med katerimi morda še najbolj izstopa pravilo, da učenci v šoli ne smejo več uporabljati telefonov in drugih elektronskih naprav. Razen v izjemnih primerih: ko je to nujno iz zdravstvenih razlogov ali pa, ko naprave potrebujejo za proces izobraževanja. In kako so to novost sprejeli učenci? Predvsem pa, kaj po dobrem mesecu dni od uvedbe ugotavljajo pedagogi?

Guest080
09. 10. 2025 19.16
lepo in pohvalno... 15let nazaj ce si imel CD player v soli so ti ga zaplenili do konec leta..
