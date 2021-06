Ministrstvo napovedalo nove ukrepe za okrevanje po drugačnem šolskem letu

V 36 dijaških domovih po državi je bivalo 5.075 dijakinj in dijakov. Šolsko leto končuje tudi 54 javnih glasbenih šol in 16 zasebnih. Skupno jih je v tem šolskem letu obiskovalo 23.736 učenk in učencev.

Šolske počitnice se začenjajo tudi za 74.229 dijakinj in dijakov v 141 srednjih šolah. Od tega za 1.164 dijakinj in dijakov v programih nižjega poklicnega izobraževanja, 12.130 v programih srednjega poklicnega izobraževanja, 30.966 v programih srednjega strokovnega izobraževanja, 25.773 v gimnazijskih programih, 3.830 v programih poklicno tehniškega izobraževanja, za 146 dijakov v programih poklicnih tečajev in 220 v programu maturitetni tečaj.

24. junija se začenjajo šolske počitnice. Iztekajoče se šolsko leto se zaključuje v 454 osnovnih šolah (od tega šestih zasebnih) s 317 podružnicami, 27 osnovnih šolah s prilagojenim programom in 21 osnovnih šolah, ki izvajajo program z nižjim izobrazbenim standardom ter šestih zavodih za posebne potrebe. Počitnice se začenjajo za 191.047 učenk in učencev.

"Za nami je še eno zelo drugačno šolsko leto. Čeprav polno neznank in nepredvidljivih korakov, nam je odpiralo vrata k novim znanjem in spoznanjem. Le dovoliti smo si morali to in odločno hoditi po poti znanja naprej," je zapisala ministrica za izboraževanje Simona Kustec.

Za celostni pregled stanja v osnovnem in srednjem šolstvu se v konzorciju treh pedagoških fakultet pod vodstvom dr. Janeza Vogrinca izvaja nacionalna evalvacijska študija. V sodelovanju z Zavodom RS za šolstvo se že pripravljajo usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta, so sporočili z ministrstva za izobraževanje. V novem šolskem letu pričakujejo višji vpis V novem šolskem letu 2021/2022, v primerjavi z aktualnim, pričakujejo višji vpis učencev in tudi dijakov. Tako bo osnovne šole predvidoma obiskovalo 193.116 učenk in učencev, od tega 21.123 prvošolk in prvošolčkov, so izračunali na ministrstvu za izobraževanje: "V šolskem letu 2021/2022 pričakujemo okrog 76.000 srednješolcev, od tega v začetnem letniku programov nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja dobrih 20.000 novincev. Prav v teh dneh potekata prva dva kroga vpisov, ki se bosta zaključila 30. junija. V tem času se bo vpisala glavnina novincev, zagotovo pa to ne bo končna številka, saj se lahko kandidati za vpis v začetni letnik za prihodnje šolsko leto na razpoložljiva prosta mesta vpisujejo do 31. 8. 2021. Vpis v programe poklicnih tečajev in maturitetnega tečaja bo potekal v septembru." Z novim šolskim letom se bodo po državi prvič začeli izvajati tudi številni novi programi na poljih nižjega izobraževanja, programa poklicno-tehničnega izobraževanja, srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega strokovnega in gimnazijskega izobraževanja. Poleg tega se z naslednjim šolskim letom širi mreža programov, ki se bodo lahko izvajali tudi v vajeniški obliki. Dosedanji mreži vajeniških programov sta dodana še programa Avtoserviser in Avtokaroserist.

Izrazila je veselje, da so lahko v šolah ob izboljšanju epidemiološke slike izpeljali šole v naravi, zaključna druženja in valete.

"Iskrena hvala vsem, ker ste naredili vse, da smo letošnje šolsko leto lahko uspešno pripeljali do konca. Hvala nekaj več kot 191.000 učenkam in učencem, 74.000 dijakinjam in dijakom ter več kot 40.000 zaposlenim v osnovnih in srednjih šolah po vsej državi. Hvala tudi staršem, starim staršem, sorodnikom, prijateljem za vso podporo, usmerjanje otrok in sodelovanje s šolo," je dodala Kustečeva.

Poudarila je pomembno vlogo svojcev za uspešno in zdravo delo v šolskem prostoru. "Vsi skupaj ste si letos zaslužili odmor in počitek po dolgem šolskem letu. V tem času pa nas, skupaj s stroko, čez počitnice čaka glavno delo. Jeseni vam moramo in vam bomo omogočili svežo pot naprej. Preko informacij o poteku letošnjega šolskega leta in vseh njegovih poti in stranpoti se pripravljajo številne strokovne smernice in predlogi ukrepov za okrevanje, za jutrišnji dan šolskega prostora. Pri tem moramo pomagati tako učencem kot učiteljem," pravi ministrica.

Po navedbah Kustečeve je v teku niz raziskovalnih projektov, tako na področju vrtcev kot za raven osnovnega in srednjega šolstva, ki jih izvajajo Pedagoški inštitut, Zavod za šolstvo, Center za poklicno izobraževanje in Državni izpitni center. Posebej pozorni bodo na rezultate nacionalnega preverjanja znanja in mature.

Spomnila je, da konzorcij treh pedagoških fakultet pripravlja osrednjo nacionalno strokovno študijo, v pripravi so tudi že usmeritve in priporočila učiteljem ter ravnateljem za premagovanje zaostankov, ki bodo predstavljeni 24. avgusta. Ob tem je Kustečeva vse strokovne delavce, učence in starše pozvala, naj sodelujejo pri iskanju najboljših rešitev za čim bolj kakovosten izobraževalni sistem v prihodnje in za okrevanje po epidemiji.

Ministrica je vsem zaželela lepe počitnice in nujen predah po težkem šolskem letu. "Pazite nase. Če se še niste, se prosim cepite. To ta trenutek še vedno zagotavlja varno preživljanje počitniških dni, zanesljivo pa tudi možnost, da se jeseni znova vidimo v prostorih šol," je še pozvala Kustečeva, ob tem pa vsem čestitala ob prazniku samostojnosti. "Naj nas v prihodnje povezujejo sodelovanje, pomoč, medsebojno razumevanje, strpnost, sočutje in spoštovanje. Isti duh poguma in povezanosti kot pred 30 leti. Skupaj smo močnejši in le skupaj lahko ustvarjamo družbo, kjer sta znanje in izobrazba ključni vrednoti ter popotnici za boljši jutrišnji dan," je sklenila.