Šolsko ministrstvo osnovnim šolam ne bo odmerilo denarja za izvedbo dodatnih športnih dejavnosti

Doslej so lahko šole dobile denar za vsaj eno uro športne vzgoje več na teden za učence prve triade. Medtem pa so osnovnošolski ravnatelji na nogah, saj da je epidemija precej poslabšala gibalne sposobnosti otrok. Gibalna učinkovitost je upadla za več kot 13 odstotkov, prav tako so zabeležili 20-odstotni dvig deleža debelih otrok v zgolj enem letu. Ministrstvo odgovarja: "Denar bomo namenili za poletne športne dejavnosti. Še več. Ta znesek naj bi celo precej zvišali."

