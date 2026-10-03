Oster spor med Štrukljem in Škrinjarjevo o prihodnosti šolstva

Završalo je v delu javnosti in stroke, ko so bila razkrita imena strokovnega sveta na ministrstvu. Med njimi so tudi Janez Juhant, profesor na Teološki fakulteti, Aleš Primc z Direktorata za demografijo, Jože Podgoršek s Kmetijske zbornice, pa predstavnika delodajalcev, televizijski voditelj Jože Možina in drugi.

V oddaji 24UR Zvečer sta Mojca Škrinjar in Branimir Štrukelj razpravljala o ključu, po katerem so izbirali člane novega strokovnega sveta za šolstvo. Škrinjarjeva je pojasnila, da so iskali izkušene ravnatelje, nagrajene učitelje in predstavnike gospodarstva, ki neposredno zaposlujejo ljudi iz šolskega sistema. Na drugi strani je Štrukelj izrazil ostro nasprotovanje in poudaril, da gre za posmeh celotni pedagoški stroki v Sloveniji, saj naj bi bili v svet vključeni ljudje po nejasnih političnih kriterijih brez sodelovanja sindikatov.

"Sicer pa je ta svet, kako je sestavljen in kako je bil imenovan, vrhunec politične arogance, ki jo v zadnjih tednih spremljamo na področju šolstva. Dejstvo je, da gre za posmeh celotni pedagoški stroki v Sloveniji, da gre za posmeh učiteljski profesiji in da je pravzaprav med učiteljstvom izrazita večina učiteljstva ogorčena in tudi odporna do takih potez in rešitev," je bil kritičen Štrukelj.

Glavno jabolko spora ostaja način, na katerega je vlada izbrala 26 članov posvetovalnega telesa. Štrukelj trdi, da v ekipi ni predstavnikov sindikatov, kar predstavlja kršitev socialnega partnerstva. "Zgleda, kot da je minister hodil s prstom in kazal od enega do drugega, kajti tu ni mogoče nobene prave logike," je bil kritičen. Po njegovem mnenju takšna struktura, kjer ima glavno besedo politika namesto stroke, ne more prinesti pozitivnih rezultatov za učitelje ali učence, saj zanemarja praktične izkušnje tistih, ki v razredih delajo vsak dan.