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Oster spor med Štrukljem in Škrinjarjevo o prihodnosti šolstva

Ljubljana, 03. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 17

Avtor:
24UR ZVEČER
Mojca Škrinjar in Branimir Štrukelj

Vrnitev avtonomije, učencu odgovornost, staršem zaupanje ali začetek konca javnega šolstva? Šolsko ministrstvo na eni strani, na drugi pa del strokovne javnosti in sindikati. Kdo bo v prihodnje sprejemal pravila igre v šoli? Se bomo spet vrnili na osemletko? Katere ideje in teme bodo v ospredju?

Završalo je v delu javnosti in stroke, ko so bila razkrita imena strokovnega sveta na ministrstvu. Med njimi so tudi Janez Juhant, profesor na Teološki fakulteti, Aleš Primc z Direktorata za demografijo, Jože Podgoršek s Kmetijske zbornice, pa predstavnika delodajalcev, televizijski voditelj Jože Možina in drugi.

V oddaji 24UR Zvečer sta Mojca Škrinjar in Branimir Štrukelj razpravljala o ključu, po katerem so izbirali člane novega strokovnega sveta za šolstvo. Škrinjarjeva je pojasnila, da so iskali izkušene ravnatelje, nagrajene učitelje in predstavnike gospodarstva, ki neposredno zaposlujejo ljudi iz šolskega sistema. Na drugi strani je Štrukelj izrazil ostro nasprotovanje in poudaril, da gre za posmeh celotni pedagoški stroki v Sloveniji, saj naj bi bili v svet vključeni ljudje po nejasnih političnih kriterijih brez sodelovanja sindikatov.

"Sicer pa je ta svet, kako je sestavljen in kako je bil imenovan, vrhunec politične arogance, ki jo v zadnjih tednih spremljamo na področju šolstva. Dejstvo je, da gre za posmeh celotni pedagoški stroki v Sloveniji, da gre za posmeh učiteljski profesiji in da je pravzaprav med učiteljstvom izrazita večina učiteljstva ogorčena in tudi odporna do takih potez in rešitev," je bil kritičen Štrukelj.

Glavno jabolko spora ostaja način, na katerega je vlada izbrala 26 članov posvetovalnega telesa. Štrukelj trdi, da v ekipi ni predstavnikov sindikatov, kar predstavlja kršitev socialnega partnerstva. "Zgleda, kot da je minister hodil s prstom in kazal od enega do drugega, kajti tu ni mogoče nobene prave logike," je bil kritičen. Po njegovem mnenju takšna struktura, kjer ima glavno besedo politika namesto stroke, ne more prinesti pozitivnih rezultatov za učitelje ali učence, saj zanemarja praktične izkušnje tistih, ki v razredih delajo vsak dan.

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Škrinjarjeva je zavrnila očitke o političnem kadrovanju in izpostavila visoke reference izbranih posameznikov. Poudarila je, da so med njimi dvojni doktorji znanosti in dolgoletni ravnatelji. Na očitke o odsotnosti sindikatov je odgovorila, da je to telo zgolj posvetovalno in da se ministrstvo še vedno redno srečuje z vsemi ključnimi deležniki, vključno z združenji ravnateljev in sindikati. Po njenih besedah so delodajalci v svet vključeni zato, ker prav oni sprejemajo kader iz izobraževalnega sistema in imajo pravico povedati, kakšna znanja pričakujejo.

Se obeta odpuščanje v izobraževalnem sektorju?

Pomanjkanje kadra v šolstvu postaja alarmantno. Štrukelj trdi, da bi krčenje sredstev lahko povzročilo sesutje javnih standardov in prehod v zasebno šolstvo, kjer bi se izgubile vrednote enakosti in solidarnosti. Škrinjarjeva pa obljublja rešitve preko zakona o učiteljski zbornici, kjer bi učitelji sami odločali o stroki, medtem ko naj bi sindikati ostali v domeni pogajanj o delovnih pogojih in plačah. Debata se je zaključila pri odprtem vprašanju o vrnitvi na osemletno šolanje, o čemer pa dokončnih odločitev še ni.

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KOMENTARJI17

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smiley88
03. 10. 2026 08.20
Ta kaviar socialsindikalist je isto zblojen ko preostala levica…brez repa in glave napoveduje apokalipse…🤔 vai vidimo nikakršne rezultate pri otrocih oni bi pa še kr naprej terali to…spremembe so nujne…brez sprememb ni napredka…
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0 0
Dovolj je
03. 10. 2026 08.18
Kaj manjka obstoječemu šolstvu, pa ste čisto ******, nima veze levi desni, za otroke se gre... Pa res smo postali dno druzbe
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+2
2 0
patogen
03. 10. 2026 08.17
Rezultati Štrukljevega šolstva se kažejo v Franciji.
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+3
5 2
Naiven_od_rojstva
03. 10. 2026 08.17
Res upam, da se bo sedaj končalo umsko pohabljanje otrok z teorijami o večih spolih in mavričnih priorietah.
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+2
4 2
jank
03. 10. 2026 08.17
Ta starka Škrinjarca, poznana po vulgarizmih, ki je bila že okoli 10 let v penziji, bo še z nekimi političnimi analfabeti glavna reformatorka šolstva???? Kot da smo po koncu vojne leta 1945, ko so revolucionarji vedeli vse.
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+0
3 3
yolli
03. 10. 2026 08.17
Dejstvo je da so rezultati v šolah slabi !!! Bo kdo za to prevzel odgovornost ?? Nekaj je treba narediti.....
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+2
2 0
jouža
03. 10. 2026 08.14
"...del strokovne javnosti in sindikati" Kdo so to? Pop TV, Štrukelj in NVO? Štrukelj pa doživlja najhujše travme, ko ga nihče ne je*e 5%. Ker on je kao neka referenca, ki obvlada in povsod tam kjer je, sploh ni prišel politično oz. nepotistično.
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+1
4 3
St. Gallen
03. 10. 2026 08.13
Verouk bo mladimo samo dodatno izobrazil o kulturi, ki je globoko prepletena z zgodovino prostora ker sola sama po sebi ne pokrije. Tj kulturno dopolnilo o tem kar je stoletja oblikovalo slovensko identiteto
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-1
5 6
_endrug
03. 10. 2026 08.13
Ne bo odpuščanja v javnem sektorju, ampak privatizacija. In če si folk to želi, potem pa naj bo.
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-1
1 2
Bolfenk2
03. 10. 2026 08.12
Štrukelj pojdi v penzijo. Dovolj je šolstvo in država trpela zaradi tebe. Prihajajo novi boljši časi.
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+1
6 5
Naiven_od_rojstva
03. 10. 2026 08.08
Štrukeljček, sedaj boš počasi spokal, tvoja dejavnost je pohabila vsaj dve generaciji otrok
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-2
6 8
96bimBo
03. 10. 2026 08.07
Rončevič je dobil povelje "uniči javno šolstvo".
Odgovori
-1
6 7
Deep1
03. 10. 2026 08.07
Sadni jogurt za vse šolarje! 🤡😆
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+5
6 1
Dovolj je
03. 10. 2026 08.04
Gospa Škrinjar, samo se to čakam, da bodo zobozdravniki postali zdravniki ali kirurgu... Nehajte uničevati šolstvo lepo vas prosim, teolog v šolstvu pa sm kristjanka, sramota do neba
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-1
4 5
obožeobože
03. 10. 2026 08.03
Stari komunist se ne da!
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+4
7 3
Janik1111
03. 10. 2026 08.02
Nisem vedel da pomankanje sadnega jogurta v mladosti ima tako hude posledice. Obvezno v šole uvesti adni jogurt.
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+5
7 2
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