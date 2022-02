Šoltes: Demontažo vladavine prava moramo odločno preprečiti

Na digitalnem posvetu SD o stanju pravosodja in porastu zaznave korupcije v Sloveniji je predsednik strankinega strokovnega sveta za pravosodje, dr. Igor Šoltes , dejal, da je "stanje razgradnje temeljnih institucij države pod taktirko Janeza Janše res kritično". Ocenil je, "da to, kar se dogaja, spominja na demontažo vladavine prava, ki je ena temeljnih vrednot EU" . Temu se je treba po Šoltesovih besedah odločno upreti. Še posebej ostro je obsodil napade na generalnega državnega tožilca. Šoltes še ocenjuje, da tovrstni napadi predsednika vlade ne bi smeli ostati preslišani in brez odziva pristojnih institucij.

Na posvetu so sodelovali tudi nekdanja ministrica za pravosodje in podpredsednica SD, Andreja Katič, ter poslanca SD, mag. Meira Hot in Predrag Baković. Spregovorili so o spremembah kazenskega zakonika, vmešavanju politike v neodvisnost Policije, oviranju dela Evropskega javnega tožilstva in o ključni prioriteti SD – boju proti korupciji in za ponovno vzpostavitev vladavine prava v Sloveniji.

Sogovorniki so se strinjali, da potrebuje Slovenija velike spremembe na področju pravosodja in notranjih zadev, "na katerem moramo najprej znova zagotoviti ničelno toleranco do korupcije in klientelizma ter vzpostaviti dosledno spoštovanje vladavine prava". Po njihovih besedah družba ne sme dopustiti "vladanja mimo zakonov in z odloki" ter "nedopustnega pritiska na pravosodje, ustavno sodišče in neodvisne regulatorje". Povedali so, da vladajoča garnitura v demokratični evropski državi grobo politično posega v Policijo, tožilstvo in temeljno zakonodajo, kot je Kazenski zakonik.

Po besedah Andreje Katič postaja Slovenija oaza, kjer se korupcija, kazniva dejanja in utaje davkov ne bodo preganjali. To po besedah podpredsednice SD kažejo vsakodnevni pritiski na pravosodje, tudi z neimenovanjem tožilcev.

Da je stanje kritično tudi zaradi političnih pritiskov na delo Policije, pa je opozoril poslanec Predrag Baković. "Največji problem sedanje vlade je, da ne prenese kritike, in če je kdo kritičen, sledi kazen. Tak primer je bil v zadnjih dneh tudi nekdanji predsednik DZ, Pavel Gantar, tak primer so obračuni s sindikati v Policiji," je dejal Baković.