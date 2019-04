Šoltes in Erjavec stare zamere vrgla v 'kante'

Erjavec je poudaril, da so kot stranka dobro organizirani, in spomnil, da je udeležba na evropskih volitvah nizka. "Mislim, da je to prednost za DeSUS, naši volivci gredo na volitve," je pojasnil. Dodal je, da je prepričan, da bodo imeli svojega evropskega poslanca in da bo imel ta "tudi zelo dobre možnosti, da v evropskem parlamentu zasede kakšno pomembno mesto".

Prvak stranke DeSUS Karl Erjavec na evropskih volitvah ne bo kandidiral. "Zaenkrat tukaj nisem videl izziva, glede na to da sem član vlade in opravljam tudi funkcijo predsednika stranke. Mislim, da sem doma bolj potreben," je povedal.

Nosilec kandidatne liste DeSUS je torej Igor Šoltes , medtem ko so druga imena še asistent evropskega poslanca Vajgla Damjan Stanonik , izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak , upokojenka iz Hoč Zdenka Gajzer , upokojenec in lastnik podjetja iz Izole Vitomir Mavrič , vodja oddelka kontrole kakovosti v Leku Maja Sušec , vodja prodaje ključnim kupcem v Vina Kras Peter Boršič in vodja sektorja za stanovanja na okoljskem ministrstvu Vesna Dragan .

Do 26. maja, ko bodo evropske volitve v Sloveniji, Šoltes pričakuje težko borbo. "Dobili smo listo, ki jo sestavlja žlahtnost in mladost, tudi modrost, humanost in strokovnost. To je garancija, da gre za verodostojno listo, ki bo naslavljala realne teme," je povedal Šoltes.

Znotraj evropskega parlamenta želijo pridobiti predvsem sredstva, ki omogočajo socialno trdnost. "Tudi sredstva za izgradnjo domov za starejše in sredstva za medgeneracijsko sodelovanje. Pri tem je treba naslavljati vprašanja trga dela, prekarnosti in zagotavljanja stabilne perspektive za mlade in stabilne pokojninske blagajne," je pojasnil.

Stare zamere sta vrgla v smeti

Spomnimo, revizijsko poročilo računskega sodišča je leta 2010, ko je slednjega vodil Šoltes, namreč Erjavca odneslo s položaja ministra za okolje. Erjavec je takrat odstopil sam, poziv k razrešitvi pa je komentiral z besedami, da ne more skrbeti "za vsako kanto posebej v tej državi".

O tem sta povedala, da so zamere pozabljene. "Če se izrazim poetično, bi rekel, da sva zamere vrgla v smeti ali kante," je dodal Šoltes in poudaril, da je v politiki pomembno sodelovanje. "V slovenski politiki je že preveč primerov, kjer te zamere blokirajo odločitve, ki so pomembne za Slovenijo in Evropo," je pojasnil.

Erjavec pa je dodal: "V zvezi s tem nisem imel nikdar nobene zamere. Ker so bili igralci pri kantah čisto drugje. Šoltes je samo opravljal svojo strokovno nalogo," je pojasnil.