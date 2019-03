Šoltes nosilec liste DeSUS, prepričani so v uspeh

V DeSUS so po Erjavčevih navedbah prepričani, da bo nosilec liste DeSUS izvoljen v Evropski parlament in nadaljeval delo, ki ga je že zastavil Vajgl. Šoltes, ki je v aktualnem mandatu v vrstah Zelenih, se je tudi včlanil v DeSUS in bo v Evropskem parlamentu, če bo ponovno izvoljen, zastopal barve Evropske demokratske stranke. Erjavec je na novinarski konferenci pojasnil, da so bili tudi v lokalnih organizacijah navdušeni nad Šoltesom.

Šoltes pa je danes dejal, da je sodelovanje z DeSUS logičen korak naprej v njegovem delovanju na evropskem parketu. Svoje začrtane cilje v iztekajočem se mandatu želi nadaljevati. Napovedal je, da bo svoje poslanstvo tudi v prihodnje gradil na vrednotah, kot so zdravje okolja, zdravi tržni odnosi, človekove pravice in dosledno spoštovanje vladavine prava. Izpostavil je še solidarnost na številnih področjih.

Poudaril je, da se je tudi pri dosedanjem delu ukvarjal s problematiko starejših in prepričan je, da je izziv dolgožive družbe izziv celotne Evrope in Slovenije. Po njegovih navedbah pa mora dolgoživa družba vključit vse politike, od socialne in zdravstvene, do politike okolja in prostora.

Šoltes je tako prepričan, da lahko sodelovanje z DeSUS njegova prizadevanja v preteklosti še nadgradi. Tudi sam si želi, da bi demokratska stranka v Evropskem parlamentu oblikovala svojo politično skupino, zlasti zato, da "lahko postane zeleno srce na modri podlagi in tlakuje pot tudi vladavini prava in spoštovanja človeka". Predvsem pa mora po njegovem mnenju razumeti, da Evropa, "odtujena z deficitom demokracije, ne more biti prava pot". "Tu so izzivi prihodnjega mandata dovolj močni, da lahko trezno, odgovorno in razumno sprejmem odločitev, da postanem nosilec liste DeSUS za prihajajoče evropske volitve," je sklenil Šoltes.

Erjavec medtem na evropskih volitvah ne bo kandidiral, saj ima druge načrte, zlasti s stranko. Po njegovem prepričanju bi bila njegova kandidatura lahko le moteča na listi. Ob tem vse tiste, ki ga podpirajo, Erjavec poziva, naj podprejo Šoltesa.