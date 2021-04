Sonce na Obalo privabilo množico: gostinci in hotelirji pozdravljajo odprtje regij

Sončno soboto na slovenski Obali in njeno lepoto so lahko poleg domačinov po dolgem času uživali tudi vsi ostali. "Ker so regije odprte, ker moramo zapraviti privarčevan denar in zaradi malo 'uživancije'," svoj obisk razlaga obiskovalec Obale."Meni se zdi super, ta svež zrak, morje, ljudje se sprehajajo, jejo sladoled, to je to," pa razlaga drugi. Nekateri pa so glede trenutne situacije bolj skeptični: "Ja, odlično. Čeprav me gneča zdaj že kar malo moti. Smo se navadili biti v mirnejšem okolju."