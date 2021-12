Sonce, sneg in počitnice napolnili gorenjska turistična središča

Počitniški dnevi, sneg in sončno vreme so na Gorenjsko privabili večje število dnevnih obiskovalcev. V okolici Bohinja, na Pokljuki in v Kranjski Gori so to predvsem smučarji in nordijski smučarji, na Bledu pa zaznavajo večje število dnevnih turistov in sprehajalcev. Parkirišča v smučarskih središčih so zato popolnoma zasedena.

Popolnoma zasedena so parkirišča na Pokljuki, v Bohinju in v Kranjski Gori, nekaj parkirnih mest P+R pa je prostih na Bledu pod gradom in v Bohinjski Bistrici pri kampu Danica, so sporočili s Policijske uprave Kranj. Na Policiji poudarjajo, da je alternativa na Pokljuki in v Bohinju Ski bus, ki vozi vse dni v tednu. Vse pozivajo, naj pred odhodom na pot preverijo razmere na cestah. icon-expand Številni so pred meglo v kotlinah pobegnili na Gorenjsko in se tam predajajo zimskim radostim. FOTO: Shutterstock "V prejšnjih letih tak čas sploh še ni bilo snega, letos pa so zimske razmere odlične, sončno vreme, ljudi je veliko," so povedali v Turizmu Bohinj. Poudarjajo, da so parkirišča polna, zato organizirajo prevoze z oddaljenih parkirišč na smučišča. Obiskovalce vozijo na Vogel, Pokljuko in Soriško planino. "Glede na situacijo, ki jo opažamo danes, pripravljamo dodatne prevoze za jutri in za ves vikend, tako da poskušamo zmanjšati potrebo po parkiriščih," so še dejali. Na Bledu pa zaznavajo predvsem večje število dnevnih obiskovalcev, ki nadaljujejo pot na smučišča, in dnevnih turistov ter sprehajalcev okoli jezera, so povedali v Javnem zavodu Turizem Bled.