Sončev mrk in Perzeidi v isti noči: 'Gre za eno najlepših doživetij na nebu'

Sončev mrk je eden tistih naravnih pojavov, ki ljudi redko pusti ravnodušne. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Samo Stanič, astrofizik z Univerze v Novi Gorici, je njegova privlačnost v posebni kombinaciji znanosti in lepote. "Po mojem mnenju zato, ker gre za enega od lepših naravnih pojavov, ki ljudi tudi estetsko pritegne," je dejal.

Pojasnil je, da se Sončev mrk zgodi, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce ter s svojo senco zakrije del ali celotno Sončevo ploskev. V Sloveniji smo tokrat lahko spremljali le delni mrk, pri katerem se zdi, "kot da Luna potuje preko površine Sonca". Pri popolnem Sončevem mrku pa je prizor še spektakularnejši: "Luna Sonce v celoti prekrije. Nastane tema, vidimo lahko Sončevo korono, torej pline, ki segajo daleč od Sončeve površine. Celoten prizor je izjemno lep."

Astronomsko dogajanje se je nadaljevalo še z meteorskim rojem Perzeidov. Ti nastanejo, ko Zemlja prečka območje drobnih delcev, ki so ostali za kometom. Delci v atmosfero vstopajo z ogromno hitrostjo, pri čemer zažarijo in ustvarijo svetle sledi na nočnem nebu. "Pri Perzeidih Zemlja potuje skozi ostanke enega od takšnih kometov. V repu je veliko drobnih delcev, ki vstopajo v Zemljino atmosfero s hitrostjo okoli 60 kilometrov na sekundo oziroma približno 200.000 kilometrov na uro. Ob tem se močno segrejejo, segrejejo tudi zrak okoli sebe, ki zažari. To nato na nebu vidimo kot svetle sledi," pojasni Stanič.

Celotnemu pogovoru z astrofizikom in vtise opazovalcev na Nanosu pa si lahko pogledate v zgoraj priloženih videih.