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Slovenija

Sončev mrk in Perzeidi v isti noči: 'Gre za eno najlepših doživetij na nebu'

Ljubljana, 12. 08. 2026 23.00 pred 4 urami 2 min branja 0

Avtor:
Nuša Dekleva Tina Reberšek +1
Iskanje Sončevega mrka pri nas

Na milijone ljudi po svetu in tudi pri nas je spremljalo astronomski spektakel – prvi popolni Sončev mrk, ki je iz nekaterih delov Evrope viden v tem stoletju, torej prvi po letu 1999. Popolni Sončev mrk je bil sicer v Sloveniji viden le delno. Takoj zatem pa je vrhunec na nebu dosegel še meteorski roj Perzeidov, ki ga marsikdo pozna kot dež zvezdnih utrinkov. Skupaj z ljubitelji astronomskih pojavov je nebo na Nanosu spremljala tudi naša ekipa.

Več videovsebin
  • Iz 24UR ZVEČER: Astrofizik Samo Stanič o pojavu Sončevega mrka
    03:53
    Iz 24UR ZVEČER: Astrofizik Samo Stanič o pojavu Sončevega mrka
  • Iz 24UR ZVEČER: Iskanje Sončevega mrka v Sloveniji
    02:34
    Iz 24UR ZVEČER: Iskanje Sončevega mrka v Sloveniji
  • Iz 24UR ZVEČER: Spektakel na nebu
    02:44
    Iz 24UR ZVEČER: Spektakel na nebu

Sončev mrk je eden tistih naravnih pojavov, ki ljudi redko pusti ravnodušne. Kot je v oddaji 24UR ZVEČER dejal Samo Stanič, astrofizik z Univerze v Novi Gorici, je njegova privlačnost v posebni kombinaciji znanosti in lepote. "Po mojem mnenju zato, ker gre za enega od lepših naravnih pojavov, ki ljudi tudi estetsko pritegne," je dejal.

Pojasnil je, da se Sončev mrk zgodi, ko se Luna postavi med Zemljo in Sonce ter s svojo senco zakrije del ali celotno Sončevo ploskev. V Sloveniji smo tokrat lahko spremljali le delni mrk, pri katerem se zdi, "kot da Luna potuje preko površine Sonca". Pri popolnem Sončevem mrku pa je prizor še spektakularnejši: "Luna Sonce v celoti prekrije. Nastane tema, vidimo lahko Sončevo korono, torej pline, ki segajo daleč od Sončeve površine. Celoten prizor je izjemno lep."

Astronomsko dogajanje se je nadaljevalo še z meteorskim rojem Perzeidov. Ti nastanejo, ko Zemlja prečka območje drobnih delcev, ki so ostali za kometom. Delci v atmosfero vstopajo z ogromno hitrostjo, pri čemer zažarijo in ustvarijo svetle sledi na nočnem nebu. "Pri Perzeidih Zemlja potuje skozi ostanke enega od takšnih kometov. V repu je veliko drobnih delcev, ki vstopajo v Zemljino atmosfero s hitrostjo okoli 60 kilometrov na sekundo oziroma približno 200.000 kilometrov na uro. Ob tem se močno segrejejo, segrejejo tudi zrak okoli sebe, ki zažari. To nato na nebu vidimo kot svetle sledi," pojasni Stanič. 

Celotnemu pogovoru z astrofizikom in vtise opazovalcev na Nanosu pa si lahko pogledate v zgoraj priloženih videih. 

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Zaostrovanje pravil za priseljence

24ur.com Pester avgust: sončni in lunin mrk, vmes pa Perzeidi
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