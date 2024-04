Sončna elektrarna v Dekanih: če bodo vztrajali s projektom, sledi ustavna presoja zakona

Nov zakon, ki med drugim omogoča tudi lažje umeščanje sončnih in vetrnih elektrarn v prostor, je že na preizkušnji. V Dekanih pri Kopru so se uprli nameri Soških elektrarn, ki želijo tam postaviti sončno elektrarno z močjo osem megavatov. Domačine so najbolj razjezili prav poenostavljeni postopki, ki so iz odločanja o postavitvi takšnih objektov izključili lokalno skupnost. Če projekta ne bodo ustavili, napovedujejo tudi ustavno presojo zakona.