Sončna elektrarna Zlatoličje v redno obratovanje

Z uporabnim dovoljenjem, ki ga je podelila Upravna enota Ptuj, je energetski objekt pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira, so danes sporočili iz Dravskih elektrarn, ki so del skupine Holding slovenske elektrarne (HSE).

Gradnja omenjenega segmenta, ki leži na levi brežini odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje, se je začela avgusta 2021 in se je zaključila v začetku maja letos, nakar je začela elektrarna poskusno obratovati.

Kot sta povedala generalni direktor Dravskih elektrarn Aleksander Brunčko in direktor elektrarne Damjan Seme, z izgradnjo prvega segmenta sicer načrtovane večje sončne elektrarne Dem in HSE sledita zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in potrebam gospodinjstev ter gospodarstva.

Prepričani sta, da velja na okoljsko in družbeno sprejemljiv način izkoristiti vse danosti in znanja, ki so na razpolago v Sloveniji, ter tudi v prihodnje omogočati domačo proizvodnjo električne energije iz vseh razpoložljivih obnovljivih virov.

Peti segment sončne elektrarne Zlatoličje je umeščen na levi breg neizkoriščene brežine odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje v dolžini 905 metrov. Vgrajenih je 5694 fotonapetostnih modulov skupne nazivne moči 2,5 MWp, ki lahko letno proizvedejo 3000 megavatnih ur električne energije.

Glede na nagib terena je gradnja za izvajalca, invalidsko podjetje HTZ Velenje, ki je tudi del skupine HSE, predstavljala precejšen izziv. Posebnost elektrarne je kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem.

Peti segment sončne elektrarne Zlatoličje je oz. bo del večje sončne elektrarne skupne projektirane nazivne moči 30 MWp in predvidene letne proizvodnje 37.000 megavatnih ur električne energije, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin. Zanjo že poteka postopek državnega prostorskega načrtovanja in umeščanja v prostor.

Ob tem pa družba samostojno, v okviru skupine HSE in z zunanjimi partnerji, raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.