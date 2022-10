Sončne elektrarne na ključ za samooskrbo in postavitev sončne elektrarne

Sončne elektrarne na ključ so ugodne. Sončna elektrarna za samooskrbo pretvarja sončno energijo v električno. Postavitev sončne elektrarne delno krije Eko sklad

Sončne elektrarne na ključ so fotonapetostne naprave, ki s pomočjo naprednega sistema pretvarjajo sončno energijo v električno. Namenjena so pokrivanju električne energije za lastne potrebe, zato so primerna za gospodinjstva in male poslovne uporabnike. Zelena energija je zaradi svojih prednosti in prijaznosti do okolja vse bolj cenjen obnovljiv vir. Pri izkoriščanju sončne energije s pomočjo sončnih modulov je treba vedeti, da ne gre za popolno neodvisnost. Sončna elektrarna za samooskrbo ali fotovoltaika ne deluje povsem samostojno, temveč je priključena na notranjo nizkonapetostno električno inštalacijo stavbe. Njena največja nazivna moč pa je 0,8-kratnik priključne moči merilnega mesta. Takšno delovanje v primeru "nepopolne samooskrbe" omogoča odjem energije iz omrežja. Če pa je količina pridobljene energije, večja od potreb gospodinjstva, se viški oddajo v omrežje. Obračun električne energije v tekočem koledarskem letu imenujemo net-metering (neto merjenje). Pri net-meteringu se enkrat letno po enotni tarifi na podlagi dvosmernega števca obračuna razlika med proizvedeno in porabljeno energijo.

Kako deluje sončna elektrarna za samooskrbo in od česa je odvisna učinkovitost solarnih panelov? Izkoriščanje sončne energije poteka s pomočjo sončnih panelov. Sončni, solarni ali fotovoltaični paneli so imena za dovršen tehnološki sistem, ki spreminja moč sončnih žarkov v električno energijo. Tega sestavljajo med seboj povezane sončne celice . Okrogle rezine iz monokristalnega ali polikristalnega sicilija so debele približno petino centimetra. Najpogosteje uporabljene so tiste iz monokristalnega sicilija, saj imajo izkoristek med 15 % in nekaj več kot 20-%. Za primerjavo imajo solarne celice iz polikristalnega sicilija izkoristek med 13 in 16 %. Zaščitene z belo folijo na zadnji strani ter s trpežnim steklom na sprednji strani lahko z zbrano energijo napajajo manjše in večje sisteme. Sončne elektrarne se med seboj razlikujejo, a pri izbiri je najpomembnejša učinkovitost solarnih panelov. Da bi strankam zagotovili najvišje standarde kakovosti podjetje LCR d.o.o., uporablja kombinacijo zmogljivih komponent. Te se ponašajo z inovativno izdelavo, izvrstno varnostjo ter visoko učinkovitostjo. Glavne komponente sončne elektrarne so: - Skupek sončnih celic oziroma solarni paneli - Nosilna konstrukcija - Razsmerniki - Kabli za solarne panele Visokokakovostno steklo ščiti solarne celice pred vremenskimi spremembami, sistem SolarEdge ali Hoymiles pa poskrbijo za maksimalni izkoristek in varnost. Naloga razsmernika je generiranje enosmernega električnega toka (DC) v dvosmerni ali izmenični električni tok (AC). Zmogljiva nosilna konstrukcija poskrbi za primerno izgradnjo sončne elektrarne, ustrezne naklone in pravilno montažo. Da bi fotovoltaika odlično opravljala svojo nalogo in imela dolgo življenjsko dobo je pri montaži treba upoštevati nekaj napotkov. In sicer: - Sončna elektrarna za samooskrbo mora biti nameščena na strešno konstrukcijo z zadostno nosilnostjo - Najboljša lega postavitve je jug, čeprav dobro deluje tudi obrnjena proti jugozahodu ali jugovzhodu - Streha ne sme biti v senci visokih dreves ali drugih elementov

Postavitev sončne elektrarne za samooskrbo zahteva znanje in temeljito načrtovanje Postavitev sončne elektrarne je nekoliko večja naložba, zato se nekateri, da bi prihranili, odločijo za samogradnjo. Toda na videz preprost sistem solarne elektrarne zahteva precej znanja, razumevanja in temeljitega načrtovanja. Neznanje pri montaži in postavitvi sončne elektrarne hitro privede do veliko večjih stroškov kot ob nakupu na ključ. Pri montaži je treba poskrbeti za natančne meritve objekta, ustrezno dimenzioniranje naprave in pravo moč varovalk. V podjetju LCR d.o.o. si pri meritvah objekta ter izbiri najustreznejšega mesta montaže pomagajo z droni. To jim omogoča določitev najoptimalnejšega mesta za postavitev sončnih panelov, vam pa hitro povrnitev stroška gradnje. Na slednjega vpliva tudi ustrezno dimenzioniranje naprave. Sončni paneli lahko svojo nalogo dobro opravljajo le, če so pravilno postavljeni. Nepravilno dimenzioniranje naprave prepreči učinkovito zbiranje sončne energije ter podaljša obdobje za povrnitev stroška gradnje. Čeprav je govora o gradnji, gradbeno dovoljenje ni potrebno, saj je sončna elektrarna za samooskrbo omejena na 80 % priključne moči z največjo nazivno močjo 34,4 kW. Gradbeno dovoljenje je potrebno le v primeru, da gre za samostojno gradnjo. Sončne elektrarne na ključ prihranijo nemalo nevšečnosti, zapletov s papirologijo in dodatnih stroškov, ki jih prinaša samogradnja. Njihova namestitev namreč zajema vsa dela, ki vodijo do uspešnega priklopa elektrarne na omrežje ter samooskrbe s sončno energijo.

Kakšna je cena izgradnje na ključ in kaj vse zajema ponudba? Sončne elektrarne na ključ so pomemben korak k trajnejši oskrbi ter dolgoročnim prihrankom. Investicija vanje se povrne že v prvih nekaj letih, kar je primerjavi s 30-letno življenjsko dobo solarnega modula precej hitro. Cena namestitve je odvisna od zahtevnosti okoliščin gradnje in potreb gospodinjstva (velikost in moč panelov), zato je individualna. V podjetju LCR d.o.o. za stranke najprej pripravijo okvirno ponudbo gradnje na ključ. Šele po ogledu arhitekturnega objekta ter opravljenih meritvah z droni podajo končno ceno izgradnje. Slednja se začne po plačilu prvega obroka, s katerim soglašate s ceno izvedbe ter zasnovo ponudbe. Ponudba zajema: - Izvedbo elektrarne na ključ (svetovanje, začetne meritve, končni priklop) - Fotonapetostne module proizvajalca JA Solar - Solarni razsmernik SolarEdge z optimizatorji moči ali sistem mikroinverterjev Hoymiles - Nosilno podkonstrukcijo, izbrano glede na vrsto kritine - Drobni material, kot so kabli in konektorji

