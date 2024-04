Sončne elektrarne obvezne na objektih s strehami nad 1000 m2

Pretekli teden je vlada sprejela Uredbo o podrobnejših pravilih urejanja prostora za umeščanje fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije. Ta podrobneje ureja način in pogoje za umestitev fotonapetostnih naprav in sprejemnikov sončne energije oz. sončnih elektrarn.

Minister za naravne vire in prostor Jože Novak je povedal, da je uredba neposredno izvršljiva, kar pomeni, da so skrajšani številni postopki. "Na podlagi obeh zakonov smo določili pravila o obvezni postavitvi, kadar se sončne elektrarne morajo postaviti na določenih novih objektih. Kadar je površina večja od 1000 kvadratnih metrov, predvsem gre za gospodarske objekte in tudi nova parkirišča." To ni obvezno za stanovanjske objekte.

V skladu z uredbo so določili tudi pravila za tiste objekte, kamor se sončne elektrarne lahko postavijo. Gre za obstoječe stavbe in parkirišča. Tudi na območje cest, železnic, zaprtih odlagališč odpadkov, je naštel Novak. "Kjer je možno, je zaželeno, ni pa obvezno." V tretjo skupino pa spadajo objekti in zemljišča, kjer je postavitev dopustna. Pri tem je navedel tudi denimo strehe stavb z manjšo površino od 1000 kvadratnih metrov. Velja tudi za bivalne stavbe, če se prebivalci tako odločijo, ter za nepozidana in neizkoriščena stavbna zemljišča.

Za to morajo sicer biti izpolnjeni nekateri pogoji. "Orientacija in naklon, ki omogočata maksimalni izkoristek energije, zagotovljena možnost priklopa na obstoječe elektrodistribucijsko omrežje, pomembna je tudi ekonomičnost projekta, torej, da se vrednost investicije povrne."

Novak je spregovoril tudi o izjemah, ki so izvzete iz določil uredbe. Gre za zemljišča, kjer na primer ni zagotovljena možnost priklopa, kadar je neprimerna namembnost ali vrsta objekta, neprimerna lega, neustrezna nosilnost ter če bi postavitev predstavljala tveganje za ljudi ali premoženje.

"S to uredbo smo skrajšali postopek znotraj naselij. Za večje naprave zunaj naselij pa je še vedno treba spreminjati prostorski načrt," je poudaril.