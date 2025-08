Sončne tetovaže: nov škodljiv trend na družbenih omrežjih

Za invazivno obliko melanoma je pred štirimi leti zbolela takrat 38-letna Anja Matušin, ki se je pred diagnozo veliko sončila in občasno hodila v solarij, dokler ni na stegnu opazila znamenja cvetačaste oblike.

"Dejstvo je bilo, da je znamenje izstopalo od ostalih, ampak še vedno tisto nekje globoko v sebi si misliš, ne, to ni nič, to je neka krastica, ki bo izginila in to je to. Ampak nekje v podzavesti sem sumila, da verjetno je znamenje maligno," je dejala.

In medtem ko se na družbenih omrežjih širi trend t. i. sončnih tatujev, le te dermatologi močno odsvetujejo.

"Čeprav se zdi estetsko zanimivo, je to zelo nevaren način zabave s soncem. Sončni tatu je nezdrav, škodljiv trend, saj pomeni, da so deli kože namerno izpostavljeni brez zaščite, kar poveča tveganje za razvoj sončnih opeklin, tudi kožnega raka, zlasti melanoma, tako da dermatologi močno odsvetujemo ustvarjanje sončnih tatujev," pravi Olga Točkova, specialistka dermatovenerologije z UKC Ljubljana.

Z malignim melanomom pri nas na leto zboli približno 600 oseb, kar predstavlja do nekje 15 odstotkov vseh primerov kožnih rakov pri nas. Diagnozo pa lahko preprečimo s pravilno zaščito pred soncem in rednim pregledom kožnih znamenj.

Več o nevarnostih sončenja in kako se lahko zaščitimo pred kožnim rakom, pa v zgornjem prispevku.