Sončni dvori 'v hrupu in smradu', občina obtožbe zavrača

Gre za odsek od zdajšnjega trikrakega krožnega križišča ob naselju Sončni dvori (z ureditvijo dodatnega četrtega kraka) do Industrijske ceste, ki pelje v industrijsko cono. V civilni iniciativi pri tem občini tudi očitajo, da se ne drži zavez, danih leta 2017.

Kot opozarjajo prebivalci Sončnih dvorov, združeni v Civilno iniciativo Sončni dvori, trenutno po cesti mimo naselja dnevno pelje več kot 200 tovornjakov, ki povzročajo precejšen hrup in smrad. Težave se bodo po prepričanju njihove predstavnice Nataše Cingerle še stopnjevale, saj občina načrtuje rekonstrukcijo ceste, po kateri vozijo tovornjaki. Ta bo namreč razširjena in v enem delu pomaknjena še bolj proti naselju.

Župan Grosupljega Peter Verlič očitke zavrača. V zvezi z zavezo iz sporazuma, da občina ne bo gradila povezave med krožnim križiščem in Industrijsko cesto, odgovarja, da je v sporazumu res navedeno, da je občina ne bo gradila, je pa tudi navedeno, da se lahko za gradnjo odloči v primeru spremenjenih okoliščin, do katerih je zdaj prišlo. "Ob območju omenjene povezave je načrtovano novo naselje, kar pomeni, da je treba celotno območje primerno prometno urediti. V sklopu tega je načrtovana tudi rekonstrukcija Industrijske ceste," je dejal.

Obvezala se je tudi, da bo okrog krožnega križišča v dveh letih po izgradnji uredila protihrupno ograjo, izvedla meritve hrupa in spremenila klasifikacijo varstva pred hrupom za naselje Sončni dvori iz tretjega v drugo območje, kar bi pomenilo, da je treba v naselju upoštevati višje protihrupne standarde. "Nobena od omenjenih zavez do zdaj ni bila izpolnjena," je dejala Nataša Cingerle.

Pred gradnjo nadvoza Brezje in omenjenega trikrakega krožišča je namreč občina s predstavniki stanovalcev Sončnih dvorov, ki so gradnji nasprotovali, podpisala sporazum, v katerem se je obvezala, da ne bo gradila omenjene povezave krožnega križišča z Industrijsko cesto, če pa se bo za to zaradi spremenjenih okoliščin vendarle odločila, pa bo že v fazi gradnje načrtovala protihrupne ukrepe.

Na očitek, da občina ob krožišču ni zgradila protihrupnih ograj, odgovarja, da meritve niso pokazale prekomernega hrupa, da pa se lahko za protihrupne ograje še vedno odločijo, če bi se za to ob rekonstrukciji Industrijske ceste pokazala potreba. Sicer meni, da gre razvoj naprej. "Mesta ne moremo kar tako zapreti. Sončni dvori niso edino naselje v mestu, ampak so del njega," odgovarja.

Za obljubljeno spremembo klasifikacije varstva pred hrupom za območje Sončnih dvorov pa pravi, da to ni njihova naloga, ampak naloga pristojnega ministrstva, ki so ga že pozvali, naj to uredi.

Sicer pa naj bi prometno problematiko tudi v Sončnih dvorih v veliki meri uredila južna obvoznica, ki jo načrtuje občina in bo po besedah župana speljana "daleč stran" od Sončnih dvorov. "Trenutno poteka njeno umeščanje v prostor in če bo vse posreči, bomo z gradnjo začeli v treh do štirih letih," je dejal.