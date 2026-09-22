Sončnice, vlak in ljudje: zgodba o povezovanju in trajnosti

Slovenske železnice FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Prihodnost se začne z izbirami. In vsaka pot je ena od njih.

Ko izberemo vlak, ne izberemo le poti od ene točke do druge. Izberemo način potovanja, ki povezuje ljudi in kraje ter je prijaznejši do okolja. A trajnost ni le vprašanje, kako se premikamo. Je tudi vprašanje, kakšen prostor puščamo za seboj. Zato so Slovenske železnice projekt Sejemo sončno prihodnost zasnovale kot zgodbo, ki presega železnico. Ob progah in postajah po Sloveniji so skupaj z lokalnimi skupnostmi, otroki, čebelarji, športniki in drugimi partnerji posejale sončnice. Iz majhnih semen so poleti zrasli tisoči rumenih cvetov – in z njimi preprosto sporočilo: boljša prihodnost ne pride sama od sebe. Ustvarjamo jo z vsakodnevnimi izbirami – in to skupaj.

Vsaka pot je tudi odločitev

Vsako leto Evropski teden mobilnosti opozarja na vprašanje, ki postaja vse pomembnejše: kako se bomo premikali jutri? Promet močno vpliva na okolje, zrak, prostor in kakovost našega vsakdana, zato je izbira prevoza pomemben korak k bolj trajnostni družbi. Pri tem ima železnica posebno vlogo. Zaradi energetske učinkovitosti, nizkih emisij in možnosti povezovanja z drugimi oblikami mobilnosti je eden ključnih stebrov trajnostnega prometnega sistema. Da železnica postaja vse pomembnejša izbira, potrjujejo tudi številke. Slovenske železnice so leta 2025 prepeljale rekordnih 20,9 milijona potnikov in več kot 17 milijonov ton tovora. Za številkami pa so ljudje, njihove vsakodnevne poti in vse več odločitev, da del poti opravijo drugače.

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Trajnost ne pomeni le manj emisij. Pomeni tudi več povezovanja.

Trajnostna prihodnost se ne gradi samo z infrastrukturo in tehnologijo. Gradi se tudi med ljudmi. Ko občina sodeluje s šolo, ko se otroci srečajo s čebelarji, ko se športniki pridružijo lokalni skupnosti in ko se različne generacije zavzemajo za isto idejo, nastaja nekaj, česar ni mogoče izmeriti samo v kilometrih ali tonah emisij. Prav to je posebnost projekta Sejemo sončno prihodnost, ki so ga Slovenske železnice že drugo leto zapored izpeljale v sodelovanju z občinami, lokalnimi skupnostmi, šolami, vrtci in čebelarji. Letos so se jim pridružili tudi vrhunski slovenski športniki – med njimi Maruša Mišmaš Zrimšek, Laura Unuk, Mitja Petkovšek, Ana Drev, mladi nogometaši NK Celje, mladi rokometaši RK Sevnica, Maruša Štangar, Matevž Skok in hokejisti HK Olimpija Ljubljana. S svojo navzočnostjo pri setvah niso podprli le projekta, temveč so pomagali širiti njegovo sporočilo: skrb za okolje je skupna odgovornost in trajnost se začne pri dejanjih.

Slovenska šahovska velemojstrica Laura Unuk. FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Letos je zacvetelo v štirinajstih slovenskih krajih Leta 2026 so ob železniških progah in postajah v štirinajstih slovenskih krajih – v Domžalah, Grosupljem, Ivančni Gorici, Laškem, Sevnici, Divači, Šmartnem ob Paki, Celju, Kočevju, Ljubljani, Medvodah, Dravogradu, Velenju in Osluševcih pri Ormožu – posejali sončnice. Poleti so ti kraji zaživeli v tisočih rumenih cvetovih. Semena za vse lokacije je prispevalo podjetje SAATBAU eGen.

Setve sončnic v Sevnici se je udeležil tudi Janez Kukec, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Občine Sevnica. FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Sončnica, ki gleda naprej

Sončnica je več kot cvet, ki ob železniški progi pritegne pogled. Je simbol upanja, vztrajnosti in usmerjenosti v prihodnost. Obrnjena proti soncu predstavlja pozitivno naravnanost in željo po spremembi. Poleg tega kot medovita rastlina prispeva k biotski raznovrstnosti in zagotavlja hrano čebelam ter drugim opraševalcem v delu leta, ko je drugih medovitih rastlin manj. Prav zato projekt Sejemo sončno prihodnost povezuje simboliko z dejanji. O bolj zeleni prihodnosti ne samo govori – nekaj zanjo tudi dejansko naredi.

V Ivančni Gorici so se setvi sončnic pridružili tudi čebelarji Čebelarskega društva Stična. FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Od semena do gibanja

Najlepše zgodbe pogosto začnejo rasti neopazno. Z eno idejo, enim dejanjem in nekaj ljudmi, ki verjamejo vanje. Nato se jim pridružijo drugi. Pri setvah sončnic sodelujejo otroci iz vrtcev, učenci in dijaki, predstavniki občin, čebelarskih društev, športniki in prebivalci lokalnih skupnosti. Vsaka lokacija je drugačna, sporočilo pa ostaja enako: trajnost ni naloga posameznika, ampak nekaj, kar lahko ustvarjamo skupaj. Prav v tem je moč projekta Sejemo sončno prihodnost. Iz preproste ideje je nastala zgodba, ki povezuje generacije in kraje ter iz leta v leto dobiva nove podobe.

V Dravogradu so otroci pripravili pester kulturni program. FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Več kot prevoz. Več kot projekt.

Železnica in projekt Sejemo sončno prihodnost sta na prvi pogled različni zgodbi. Vlak se premika po tirih, sončnica raste iz zemlje – a oba pripovedujeta isto zgodbo – zgodbo o povezovanju in prihodnosti. Železnica povezuje mesta, regije in ljudi ter omogoča okolju prijaznejši način potovanja, sončnice pa povezujejo skupnosti, generacije in človeka z naravo. Oboje temelji na sodelovanju, dolgoročnem razmišljanju in odgovornosti do prihodnjih generacij. Zato Sejemo sončno prihodnost ni zgolj projekt Slovenskih železnic. Je del širše zgodbe o tem, kako želimo živeti, potovati in sobivati v prihodnosti. Vir: Slovenske železnice

Slovenske železnice danes niso le železniški prevoznik, temveč pomemben spodbujevalec trajnostnega razvoja. Z vlaganji v trajnostno mobilnost, zmanjševanjem emisij, spodbujanjem potovanj z vlakom ter projekti, kot je Sejemo sončno prihodnost, ustvarjajo možnosti za bolj zeleno, povezano in vključujočo Slovenijo. Več o trajnostnem poslovanju Slovenskih železnic

Slovenske železnice FOTO: Miško Kranjec - Slovenske železnice

Vsaka pot šteje