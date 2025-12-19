Sončno vreme težava za smučišča, Krvavec odpira le sedem prog

Sončni in razmeroma topli decembrski dnevi so za marsikoga ugodni, a lastnikom smučišč povzročajo precej težav. Čeprav ima smučišče Krvavec od začetka letošnje sezone 30 odstotkov več obiskovalcev kot lani, bi jih več privabile dodatno odprte proge. Trenutno je odprtih 7 od 27 prog. Naslednji teden se predvsem višje ležečim smučiščem obeta nova snežna pošiljka, na Krvavcu pa obljubljajo, da bodo ljubiteljem strmin zagotovo omogočili vsaj 100 dni smučanja, konec zimske sezone pa predvidevajo aprila.