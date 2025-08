Slovenci s tehnologijo, ki razume človeški glas, prehiteli Google

Ljudje po svetu govorijo številne jezike z različnimi naglasi in v različnih okoljih – v avtomobilih, na sestankih, na tržnici v domačem kraju in na potovanjih na drugem koncu sveta.

Pri Sonioxu so z govorno umetno inteligenco dosegli, da aplikacija natančno prepoznava govor v realnem času v več kot 60 jezikih, vključno s slovenščino. Prepozna tudi različne govorce in govor simultano prevaja in zapisuje. "To je prva tehnologija, ki zares razume človeški govor večine jezikov po svetu. Do zdaj so bili računalniki in telefoni zelo dobri za besedilo, ChatGPT za tekst, pa dotik zaslona. Ampak ni bilo še tehnologije, ki bi natančno razumela govor, to, kar mi sproduciramo z glasilkami," pojasnjuje eden od ustanoviteljev Sonioxa Klemen Simonič.

Kot smo lahko preizkusili tudi sami, aplikacija takoj prepozna jezik govorca in ga sproti zapisuje in prevaja v izbran jezik. Prav hitrost in velika natančnost, saj je zapisani govor tudi slovnično urejen, jih ločita od drugih, poudarjajo v podjetju.