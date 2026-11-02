Soočenja za lokalne volitve na POP TV, Kanalu A in VOYO

"V uredništvu pripravljamo enajst soočenj kandidatov v 24UR zvečer in SVETU, ki smo jih izbrali po uredniški presoji. Voditelj Uroš Slak bo soočil kandidate iz Ljubljane, Maribora in Novega mesta; Petra Kerčmar kandidate iz Kopra, Maja Sodja se bo pogovarjala s kranjskimi, Miha Drozg pa s celjskimi kandidati," razloži Damjan Košec , vodja in odgovorni urednik informativnega in športnega programa ter dodaja: "Izbrani kandidati iz občin Ptuj, Nova Gorica, Velenje, Murska Sobota in Krško pa bodo svoja mnenja soočali v oddaji Svet na kanalu A."

Kolegi iz spletnega uredništva 24ur.com bdijo nad lokalnim dogajanjem slovenskih mest ves čas, v času predvolilnih kampanj in izidov volitev pa ostajajo zavezani svojemu poslanstvu. "Nadaljevali bomo z dobro prakso kot smo jo pokazali v času parlamentarnih volitev. Uporabnikom bomo zagotovili vse potrebne informacije za vseh 212 slovenskih občin. Pripraviti najboljši digitalni program ob tako pomembnih volitvah je naša odgovornost," pove Jure Tepina , odgovorni urednik 24ur.com. K sodelovanju vabijo tudi gledalce. V uredništvu k sodelovanju vabijo tudi volivke in volivce, ki lahko na družbenih omrežjih 24UR oddajo vprašanja, ki jih želijo zastaviti županskim kandidatom v svojem mestu. Tako bodo lahko tudi gledalci s svojimi vprašanji soustvarjali vsebino predvolilnih soočenj.

Na volilno nedeljo bodo novinarske ekipe v vseh večjih mestih, od koder bodo poročale ažurno stanje tako za splet kot televizijo.

"Kot so naši gledalci že vajeni, se bodo naše novinarske ekipe javljale v živo iz mest, pobližje bomo spremljali zadnje izide glasovanja, prve odzive in napovedi oziroma obljube novo izvoljenih županov ali pa napovedali drugi krog. Iz našega studia pa lahko pričakujete analize, grafične prikaze in trenutne izide," še dodajajo v uredništvu.