Slovenija

Dimic: Ustavno sodišče vam je dalo klofuto. Kozlovič: Poglejte celotno odločbo

Ljubljana, 29. 12. 2025 22.27 pred 7 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER N.L.
Zdravniki

Politični in strokovni boj za interpretacijo odločitve Ustavnega sodišča, ki je razveljavilo enega ključnih členov zakona, ki ga je sprejela vladajoča koalicija in ki prepoveduje zdravnikom iz javnih zavodov delo tudi v zasebnem sektorju. Medtem ko v opoziciji to vidijo tudi kot padec zdravstvene reforme, iz vladajočih krogov trdijo, da odločitev ustavnega sodišča ne prinaša nobene drame, ker gre za en člen, ustavno sodišče pa je, kot pravijo, pozdravilo usmeritev zakona, ki varuje javno zdravstvo. Vladajoča koalicija ima zdaj eno leto časa, da ustavnopravno uredi prepoved dela zdravnikov, ki delajo v javnih zavodih pri zasebnikih.

Zakaj v NSi menijo, da bi morala zaradi odločitve Ustavnega sodišča prevzeti odgovornost in odstopiti tako zdravstvena ministrica kot premier Robert Golob? "Dejstvo je, da je odločitev Ustavnega sodišča velika in močna klofuta tej vladi. Kaj je zaradi te napovedane reforme za paciente boljše? Ali so se v tem času skrajšale čakalne vrste? Ne, nasprotno. Ta vojna, ki se je zaostrovala z zdravniki in zdravstvenimi delavci, tudi na področju ločevanja javnega in zasebnega, je praktično naš zdravstveni sistem razsula. In to je seveda ugotovilo nenazadnje tudi Ustavno sodišče in primazalo dobesedno eno tako veliko klofuto vladi," meni podpredsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Iva Dimic iz Nove Slovenije.

Medtem si predsednica odbora Tamara Kozlovič želi, da bi v opoziciji pogledali celotno odločbo, vključno z ločenimi mnenji sodnikov. "Namreč, če bi si v celoti prebrali vse objavljene dokumente, bi videli, da je Ustavno sodišče reklo, da je koalicija, ki jo vodi Svoboda, na pravi poti, da je zdravstvo, krepitev javnega zdravstva, legitimen in ustavno dopusten cilj. In še več, rekli so, da je to naša dolžnost, da poskrbimo za krepitev javnega zdravstva, za krepitev javne zdravstvene mreže, in mi v bistvu točno to počnemo."

"Ustavno sodišče je odločilo, da ste šli po napačni poti. Vi ste izbrali napačno pot, vi ste šli v slepo ulico in zdaj ste prišli na konec te poti in Ustavno sodišče je to povedalo, da tako ne gre več. In vi ste celotno reformo stavili ravno na to, kako boste razmejili javno in zasebno, kar je napačna pot," je prepričana Dimic, ki meni, da bi morali prej in bolje nasloviti organizacijo in delovanje javnih zavodov, ki se soočajo z izgubami, pomanjkanjem kadra in dolgimi čakalnimi vrstami.

Kozlovič odgovarja, da je Ustavno sodišče odločilo, da je koalicija na pravi poti. "Absurden je očitek, da je s tem zdravstvena reforma zaključena, da je propadla, odgovoren poslanec bi moral vedeti, katere zakone sprejema v državnem zboru, v tem mandatu smo sprejeli vrsto reformnih zakonov, ki so tudi 20 let stali v predalu, kar samo dokazuje, da se zdravstvena reforma izvaja," poudarja poslanka Svobode, ki dodaja, da so zagrizli v sistem, ki je bil nedotaknjen več desetletij. "Žal nimamo magične palčke in tudi nihče pred nami je ni imel. Če bi bilo tako lahko rešiti vse izzive, bi bili vsi ti izzivi že zdavnaj rešeni in bi se danes morda pogovarjali o kakšnem drugem izzivu."

Po oceni Dimičeve bi bila reforma uspešna, če bi imeli danes manj čakajočih pacientov nad dopustno čakalno dobo, a jih imamo več, je prepričana. Hrati dodaja, da bi morali spodbujati sodelovanje javnega in zasebnega zdravstva.

"Mi postavljamo v ospredje pacienta, opozicija ves čas postavlja v ospredje dobičke in določene interesne skupine," pa meni Kozlovičeva, ki napoveduje, da bodo predloge sodišča pregledali in jih preučili ter se potrudili, da bi vsaj do konca mandata pripravili nekaj rešitev.

Celotno soočenje si lahko ogledate v priloženem videoposnetku.

Sedemletni Teo zbolel za redko gensko boleznijo, pomagajo mu lahko v ZDA

