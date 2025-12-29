Dimic: Ustavno sodišče vam je dalo klofuto. Kozlovič: Poglejte celotno odločbo

Zakaj v NSi menijo, da bi morala zaradi odločitve Ustavnega sodišča prevzeti odgovornost in odstopiti tako zdravstvena ministrica kot premier Robert Golob? "Dejstvo je, da je odločitev Ustavnega sodišča velika in močna klofuta tej vladi. Kaj je zaradi te napovedane reforme za paciente boljše? Ali so se v tem času skrajšale čakalne vrste? Ne, nasprotno. Ta vojna, ki se je zaostrovala z zdravniki in zdravstvenimi delavci, tudi na področju ločevanja javnega in zasebnega, je praktično naš zdravstveni sistem razsula. In to je seveda ugotovilo nenazadnje tudi Ustavno sodišče in primazalo dobesedno eno tako veliko klofuto vladi," meni podpredsednica parlamentarnega odbora za zdravstvo Iva Dimic iz Nove Slovenije.

Medtem si predsednica odbora Tamara Kozlovič želi, da bi v opoziciji pogledali celotno odločbo, vključno z ločenimi mnenji sodnikov. "Namreč, če bi si v celoti prebrali vse objavljene dokumente, bi videli, da je Ustavno sodišče reklo, da je koalicija, ki jo vodi Svoboda, na pravi poti, da je zdravstvo, krepitev javnega zdravstva, legitimen in ustavno dopusten cilj. In še več, rekli so, da je to naša dolžnost, da poskrbimo za krepitev javnega zdravstva, za krepitev javne zdravstvene mreže, in mi v bistvu točno to počnemo."

"Ustavno sodišče je odločilo, da ste šli po napačni poti. Vi ste izbrali napačno pot, vi ste šli v slepo ulico in zdaj ste prišli na konec te poti in Ustavno sodišče je to povedalo, da tako ne gre več. In vi ste celotno reformo stavili ravno na to, kako boste razmejili javno in zasebno, kar je napačna pot," je prepričana Dimic, ki meni, da bi morali prej in bolje nasloviti organizacijo in delovanje javnih zavodov, ki se soočajo z izgubami, pomanjkanjem kadra in dolgimi čakalnimi vrstami.