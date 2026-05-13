Vrečko: Podrejajo si vse institucije. Lotrič: Vabili so me na levo stran

Lotrič pravi, da ni nobenega razloga za njegov odstop, ker ni v konfliktu interesov in da gre za pravljico Levice. Asta Vrečko se sprašuje, čigavo mnenje je to. "Mnenje Marka Lotriča, predsednika Fokusa, Marka Lotriča, predsednika DS, ali člana stranke, ki je parlamentarna. Gre za to, da je konflikt interesov prisoten. DS zastopa interesne skupine gospodarstva, poklicnih združenj in tako naprej. Tudi predsednik DS ima po zakonu svojo vlogo, ki ni enaka članom sveta, zato bi bilo najmanj higiensko, da odstopi, preden se oblikuje koalicija."

"Funkciji predsednika DS in predsednika stranke sta združljivi. To govori ustava, zakon o DS, poslovnik DS in tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije," na pozive odgovarja Lotrič, ki trdi, da je že ob začetku svoje politične poti vsa dejstva preveril pri pravnikih in tudi na KPK. "Mirno lahko zatrdim, da delam dobro in v korist DS."

Vrečko mu odgovarja, da v Državnem svetu te razprave niso imeli. V DS, ki ga sklicuje Lotrič, ni bilo interventnega zakona, ki ga je sopodpisala njegova stranka Fokus skupaj s SLS in NSi, še trdi Vrečko. Prepričana je, da si podrejajo vse institucije. "Gre za to, kako bi desna vlada lahko peljala mandat do konca. V duhu zakona je tudi, da se funkcije ne prekrivajo."