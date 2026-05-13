Slovenija

Vrečko: Podrejajo si vse institucije. Lotrič: Vabili so me na levo stran

Ljubljana, 13. 05. 2026 22.50 pred 3 minutami 3 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Soočenje Aste Vrečko in Marka Lotriča

Levica pričakuje odstop predsednika Državnega sveta Marka Lotriča, ker bo s svojo stranko Fokus sodeloval v vladi Janeza Janše. Ali Lotričevo hkratno opravljanje funkcije predsednika Državnega sveta (DS) in predsednika stranke Fokus pomeni olajšanje vladanja bodoči koaliciji? Bo deloval bolj v korist koalicije kot pa tistih, ki jih mora Državni svet zastopati? Koordinatorka Levice Asta Vrečko je prepričana, da Lotrič obeh funkcij ne more opravljati nepristransko. Lotrič ji odgovarja, da sta funkciji združljivi, po volitvah pa da ga je leva politična stran celo vabila, naj pristopi na drugo stran.

Lotrič pravi, da ni nobenega razloga za njegov odstop, ker ni v konfliktu interesov in da gre za pravljico Levice. Asta Vrečko se sprašuje, čigavo mnenje je to. "Mnenje Marka Lotriča, predsednika Fokusa, Marka Lotriča, predsednika DS, ali člana stranke, ki je parlamentarna. Gre za to, da je konflikt interesov prisoten. DS zastopa interesne skupine gospodarstva, poklicnih združenj in tako naprej. Tudi predsednik DS ima po zakonu svojo vlogo, ki ni enaka članom sveta, zato bi bilo najmanj higiensko, da odstopi, preden se oblikuje koalicija."

"Funkciji predsednika DS in predsednika stranke sta združljivi. To govori ustava, zakon o DS, poslovnik DS in tudi zakon o integriteti in preprečevanju korupcije," na pozive odgovarja Lotrič, ki trdi, da je že ob začetku svoje politične poti vsa dejstva preveril pri pravnikih in tudi na KPK. "Mirno lahko zatrdim, da delam dobro in v korist DS."

Vrečko mu odgovarja, da v Državnem svetu te razprave niso imeli. V DS, ki ga sklicuje Lotrič, ni bilo interventnega zakona, ki ga je sopodpisala njegova stranka Fokus skupaj s SLS in NSi, še trdi Vrečko. Prepričana je, da si podrejajo vse institucije. "Gre za to, kako bi desna vlada lahko peljala mandat do konca. V duhu zakona je tudi, da se funkcije ne prekrivajo."

Preberi še Levica Lotriča poziva k odstopu, ta ne vidi razloga: Gre za njihovo pravljico

Lotrič o profesionalnosti, Vrečko o nepristranskosti

Lotrič Vrečki očita, da ne pozna postopkov znotraj Državnega sveta. "Do moje pisarne je prišla ustna informacija, da se pripravlja izredna seja, sklic zaradi morebitnega veta. Odreagiral sem tako kot doslej v mandatu in strokovne službe zaprosil, naj organizirajo priprave in rezervirajo dvorano, določil sem datum, v ponedeljek ob 15. uri," je pojasnil Lotrič in zagotovil, da če bo zahteva po vetu, jo bodo obravnavali. "Ni razlike med prej in sedaj. Moja naloga, kar mi priznavajo tudi svetniki in svetnice, kot tudi v domačem okolju, je, da vedno delam profesionalno."

Lotrič je pojasnil tudi, da na parlamentarnih volitvah ni kandidiral za poslanca, prav tako napoveduje, da ne bo med kandidati za ministra v novi vladi. "Že takrat sem najavil, da je Državni svet prepomembna institucija, da bi se kdorkoli iz njega ustvarjal dobičke." Levici očita, da je pred leti skušala Državni svet ukiniti, pri čemer da je šlo za ideološko vprašanje.

Sookoordinatorka Levice je prepričana, da Lotrič obeh funkcij ne more opravljati nepristransko, saj njegova stranka postaja vladna stranka. Tudi videz konflikta interesov je lahko kršenje integritete, je prepričana.

Lotrič je razkril še, da so ga po volitvah dvakrat pozvali k prestopu na levo stran. "Ker sem vedno zavrnil, ker so bile nespodobne ponudbe, so se sedaj spravili na Marjeto Šmid. To je logična posledica," je prepričan Lotrič, ki sicer ni povedal, katera od levih strank ga je vabila v svoje vrste.

Marko Lotrič Asta Vrečko Državni svet Levica konflikt interesov

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

