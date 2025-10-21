Varovanje premierja: Irglova o hudih kršitvah, Rezarju se očitki zdijo hinavski

Zakaj je bil na komisiji sprejet sklep, da obstaja utemeljen sum, da je šlo pri delovanju službe za varovanje predsednika vlade Roberta Goloba za negospodarno in nepregledno porabo javnega denarja? "Ugotovljene so bile hude kršitve delovnopravne zakonodaje, zlasti zakona o delovnih razmerjih," razloge pojasnjuje Eva Irgl iz skupine nepovezanih poslancev.

Aleš Rezar iz Gibanja Svoboda ob tem izpostavlja, da je jabolko spotike masa plač pri varnostnikih, "ki s svojimi telesi varujejo najvišje predstavnike države". "Povečanje plač ne izhaja samo iz dodatkov, temveč tudi iz reforme plač v javnem sektorju." Kot še dodaja Rezar, način dela policistov ne bi smeli obravnavati rigidno, kar bi sicer morali nasloviti tudi v zakonodaji, priznava.

"Masa plač se je občutno povečala. Generalna sekretarka vlade ni odgovorila na nobeno moje vprašanje, je pa povedala nekaj drugega, kar je zanimivo, in sicer, da je generalni sekretariat vlade tisti, ki je delodajalec varnostnikov," je povedala Irglova, ki se strinja z opozorili sindikata policistov, da je to v nasprotju z zakonodajo. "Generalni direktor Policije vodi Policijo ter skrbi za varnost varovanih oseb. V tem primeru, pri Golobu, pa to delo opravlja generalna sekretarka vlade. To je povsem nesprejemljivo," meni Irglova. Koalicijskim strankam očita, da izpostavljajo pravice delavcev, v tem primeru pa da ščitijo predsednika vlade, ki krši zakonodajo in se postavlja nad zakon.

"Vaše navedbe se mi zdijo hinavske. Vlada pod vodstvom SDS je širila varovanje na tri podpredsednike vlade, ko so se sredstva prav tako drastično povečala," na očitke o povečanju izdatkov za plače varnostnikov odgovarja Rezar. Po njegovem mnenju delovnik varnostnikov ne more biti strogo fiksen. "Varnostnik svojega varovanca ne more pustiti samega." Zatrjuje, da v stranki zagovarjajo pravice delavcev, seja pa je bila po njegovem mnenju sklicana za namene političnega obračunavanja.