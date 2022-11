Soočenje Goloba in Janše na POP TV: trojni referendum bo test zaupanja

Nemalokrat se pri nas bolj kot o vsebini odloča proti nekomu. Ali bo tudi tokrat tako? Kdo komu nagaja, kdo koga pošilja v pokoj, kdo koga na volišča? In kakšni bosta njuni potezi, če jima volivci in volivke ne dajo zaupnice?

Robertu Golobu se zdi najbolj pomembno, da se ljudje v nedeljo udeležijo referenduma. Razlogov za to je po njegovem mnenju več, najbolj očiten je trenutna situacija na RTVS. "To, kar v zadnjih mesecih opazujemo na javnem RTV, je najboljši dokaz, zakaj je treba iti na referendum, glasovati za in pomagati RTV, da se osvobodi te more, v kateri živi zadnjih nekaj mesecev. Situacija, v kateri politika, vseeno katera, tudi če bi bila naša, nastavlja večino programskega sveta in si potem podjarmi uredništvo in vse organe znotraj javnega RTV, je nekaj nedopustnega. Zato smo spisali zakon, kjer se sami odpovedujemo temu vplivu. Ker hočemo, da RTV deluje v javnem, ne v strankarskem interesu."

Janezu Janši na drugi strani se zdi daleč najpomembnejše odločanje glede Zakona o dolgotrajni oskrbi. Novela zakona je po njegovih besedah namreč zelo kratka in ne popravlja prejšnjega zakona. "Gre zgolj za prelaganje uveljavitve zakona, ki smo ga čakali desetletja in ki starejšim ter bolnim omogoča iz državne blagajne plačano dodatno oskrbo, ki jo morajo zdaj plačevati iz svojega žepa, tudi če so na socialnem minimumu."

Glede RTV pa je Janša dejal, da zakon, kakršen je, velja že 20 let. "Dokler so bili predsedniki programskega sveta bivši predsedniki stranke SD in njihovi funkcionarji, je bilo vse v redu, zdaj, ko temu ni več tako, pa je konec sveta. Predlaga se obglavljanje vodstva sredi mandata, kar je tako ali tako protiustavno."

