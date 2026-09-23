Han bi sestanek brez kamer, Žakelj v spreobrnenje ne verjame

Zakaj Han pravi, da so v torek v parlamentu spet zabili en dan za politično obračunavanje, glede na to, da je tudi njegova stranka SD podprla zahtevo za razrešitev Zorana Stevanovića z mesta predsednika državnega zbora? "Ker smo vedeli, kakšen bo rezultat, tudi pri Avšič Bogovič, ki je bila v središču političnega obračunavanja. Poslušal sem razprave, ki nobenemu v politiki niso bile v prid."

"Parlament je prostor, kjer se izmenjujejo mnenja. Včasih bi bilo bolje, da bi glasovali že zjutraj in se lotili resnih zadev," torkovo dogajanje v DZ ocenjuje Žakelj. Trdi, da opozicija napada Stevanovića, a pozabljajo, da je bil izvoljen za predsednika DZ z 48 glasovi, v torek pa je bil na glasovanju potrjen z 49 glasovi.

Han namesto tega predlaga, da se predsedniki strank pogovorijo, lahko tudi brez kamer, kaj lahko storijo v naslednjega pol leta. Verjame, da lahko skupaj naredijo nekaj dobrega za državo. Kot glavne izzive pred zimo izpostavlja visoke cene goriv, prehransko varnost kot posledico poletne suše in šolstvo. "Ni pomembno, ali bo osem ali devet razredov, učiteljskemu poklicu je potrebno vrniti dostojanstvo," je prepričan Han.

Žakelj ob tem meni, da opozicija pozablja, da ima koalicija mandat, da vlada. "Opozicija blokira z interventnimi zakoni, referendumi ... Vemo, da je premier Janez Janša že ponudil roko opoziciji," na Hanovo pobudo o sodelovanju odgovarja Žakelj, ki od opozicije pričakuje večjo konstruktivnost.

"Že zdavnaj sem prebolel, da ne vladamo in smo v opoziciji," mu je odgovoril Han, ki je znova izpostavil, da so glavni izzivi Slovenije v bližnji prihodnosti energetika, prehranska varnost in šolski sistem. Želi si, da bi se dogovorili za dobrobit državljanov. "Lahko tudi brez kamer." Gre za širše tematike, pri katerih bi politika morala dati politični prestiž na stran, je še prepričan Han.

Žakelj je dejal, da dvomi v iskrenost teh namenov. "Razvojni zakon je blokiran, 12 zakonov je blokiranih, dokler to ne bo mimo, ne moremo izpeljati sprememb. Opozicija vlaga zakon o nižjih zakonih, pred štirimi leti pa so povozili dobri stari zakon in sedaj predlagajo podobnega." "Jaz v spreobrnenje na stara leta ne verjamem, verjamem v dejanja," je na pobudo Hana ponovno odgovoril Žakelj.