Kako oster boj se bije za Ljubljano, priča tudi tiskovna konferenca civilnih iniciativ in mestnih svetnikov, ki Jankoviću očitajo zlorabo občinskih sredstev za lastno predvolilno kampanjo. "Niti slučajno," je na vprašanje, ali je zlorabil javna sredstva dejal Janković. "To, kar počne naš mestni svetnik, je žalostno. Na viziji smo delali tri leta in to vizijo so vsi dobili v nabiralnike poleti, politizirali bi lahko že takrat," odgovarja Janković, ki je prepričan, da gre za že zadnje napade nanj. "Izjava nima nobene osnove. Napovedali so prijavo na KPK in računsko sodišče. Kljub vsem prijavam niti enkrat niso izdali negativnega mnenja," o preteklih domnevno spornih primerih še pravi Janković. "Temeljni problem je enakost. Župan ima na voljo razpošiljanje strategije po vseh nabiralnikih, promocijo z avtobusom, ki se je pripeljal v Ljubljano. Drugi kandidati takih sredstev nismo mogli imeti in smo bili navzgor omejeni," odgovarja Mesec. Trdi, da bo v primeru izvolitve postavil prioritete, zagotovil demokratično vodenje in prebivalcem dal glas. Mesec sicer napoveduje tudi revizijo nakupa gozda, ki je v lasti družine poročne priče sina Jankovića, za gradnjo Nordijskega centra, ki naj bi bil zgrajen leta 2045, za skoraj 2,3 milijona evrov. Nakup je bil opravljen na zadnji seji mestnega sveta na predlog gospoda Jankovića. "Obstajajo prakse v Ljubljani, ki ne sledijo pravilom integritete in transparentnosti. To so problemi, o katerih se moramo v Ljubljani pogovoriti. Odločamo o tem, ali bomo s takimi praksami nadaljevali, ali jih v nedeljo presekali," se sprašuje Mesec.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Soočenje Jankovića in Mesca pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Jankovića in Mesca pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Jankovića in Mesca pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja

Soočenje Jankovića in Mesca pred drugim krogom lokalnih volitev Aljoša Kravanja







Medtem Janković izpostavlja, da Mesec izpostavlja nepravilnosti, ki temeljijo na medijskem poročanju. "Živimo v pravni državi, jaz v pravno državo verjamem, na sodišče hodim zaradi zgodbe, ki traja že 15 let," je povedal in dodal, da sam afer zaradi korupcije nima. Mescu očita, da v zadnjem delu kampanje izgublja nit. Janković izpostavlja tudi drugačen pogled na zaupanje. "Na načelni ravni Mesec govori o zaupanju. Zame je bilo zaupanje ljudi, ko so bile poplave v Sneberjah, bil sem tam, obnovili smo hiše, zbrali donacije, razdelili denar. Zaupanje pri meni je, da stojim za mojimi sodelavci, Mescu pa dam izziv: pred slabim letom so se povezali z Vesno, nato sodelovanje prekinili. To je ta sistem zaupanja." Ob tem je Janković izpostavil še izjavo novomeškega župana, ki je Mescu očital, da na področju reševanja romske problematike Mesec še kot minister ni storil nič. Mesec Jankoviću odgovarja, da se preveč ukvarja z njim, namesto s prihodnostjo Ljubljane. Na izjavo, da glede romske problematike prejšnja vlada ni naredila nič, je Mesec dejal, naj se vpraša, katera vlada je delala, da se ta problem reši.

Mesec Jankoviču očita, da se preveč ukvarja z njim, namesto s prihodnostjo Ljubljane. FOTO: Aljoša Kravanja

Mesec medtem Jankoviću očita, da ne rešuje stanovanjske problematike, "promet rešuje z enim novim avtobusom, 30.000 ljudi je brez zdravnika. Tik pred kampanjo je odmaknil direktorico ZD Ljubljana s položaja, da se izogne kritikam". Janković glede stanovanjskih težav poudarja primer Kolinske, kjer objekta ne rušijo, temveč ga bodo dogradili. O prometu pa, da je ponosen, da je LPP v Ljubljano pripeljal tramvaj na kolesih. "Smo edini, ki imamo ta avtobus." Glede direktorice ZD Ljubljana je Janković pojasnil, da je odstopila sama, ker je postala predsednica evropskega združenja zdravnikov družinske medicine, in da je v Ljubljani brez zdravnika 23.000 ljudi in ne 30.000.

Kaj je pri vodenju občine pomembno?

"Gospod Mesec: njegovi glavni negativni lastnosti bi mi definirali kot: eno je relativna neoperativnost, jaz to zelo dobro poznam, ker sem bil v vladi z njim, in na drugi strani pretirana ideološkost na levi strani," je o Luki Mescu dejal njegov protižupanski kandidat v prvem krogu Klemen Boštjančič, ko je razlagal, zakaj so se v Gibanju Svoboda odločili, da v drugem krogu podprejo dosedanjega župana Jankovića.

"Svoboda je zamudila lepo priložnost, da bi ostala tiho," je na izjavo neposredno dejal Mesec. "Glede neoperativnosti: ministri, ki to pravijo, so se pred volitvami hvalili, da so uredili dolgotrajno oskrbo, stanovanjsko politiko, za tem je stala moja stranka." Mesec prav tako trdi, da so ključni projekti prejšnje vlade nastali z delom Levice. Mesec Boštjančiču ne bo vračal z ostrimi izjavami, saj da sam nikoli ne bo tako govoril o bivših kolegih.

Janković vztraja, da ga Mesec ni prepričal, da ima organizacijske sposobnosti za vodenje Ljubljane. FOTO: Aljoša Kravanja

Medtem Janković v bran Boštjančiču, saj da je bil finančni minister, ki je moral vse odobriti, zato tudi najbolj ve, kako sta sodelovala. Janković sicer poudarja, da je vlado Roberta Goloba javno podpiral. Glede izjave, da je Mesec preveč levo usmerjen, Janković pravi, da to pri vodenju občine ne sme biti pomembno, saj mora župan delati za vse. Janković ob tem tudi še vedno vztraja, da ga Mesec ni prepričal, da ima organizacijske sposobnosti za vodenje Ljubljane. "Mesec me z vidika operativnosti ni prepričal in me tudi ne more. Ima sistemske rešitve, jaz govorim o operativnosti." Janković Mescu očita, da kot minister ni bil toliko na terenu, kot on kot župan. "Moja domnevna neoperativnost ni bila nikoli stvar, dokler se ni začela kampanja za župana. Ker so mogoče izmerili, da je to točka, na katero se splača pritiskati, je sedaj to na vsakem soočenju tema," mu odgovarja Mesec, ki kot dokaz izpostavlja, da je že 15 let na vodstvenih položajih.

Sta funkciji ministra in župana podobni?