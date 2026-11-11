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Slovenija

Soočenje kandidatov: kdo bo naslednja štiri leta vodil Ljubljano?

Ljubljana, 11. 11. 2026 23.08 pred 1 uro 5 min branja 0

Avtor:
Karmelina Husejnović Maruša Slana
Soočenje kandidatov za župana Ljubljane

Po 20 letih se Ljubljani obeta ena najbolj napetih in dramatičnih tekem za župansko mesto. Zoran Janković je doslej v svojih petih mandatih s konkurenco pometel že v prvem krogu, a zadnja javnomnenjska raziskava Ninamedie kaže, da se v prestolnici letos obeta drugi krog. V našem studiu smo soočili prvih šest najbolje uvrščenih kandidatov po tej raziskavi. Komu bi šli glasovi ob morebitnem drugem krogu? Kdo podpira kanal C0 in kako bi reševali stanovanjsko problematiko?

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    Iz 24UR ZVEČER: Drugi del soočenja kandidatov za župana Ljubljane
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    Iz 24UR ZVEČER: Prvi del soočenja kandidatov za župana Ljubljane

Za župana Ljubljane poleg aktualnega župana Zorana Jankovića (Lista Zorana Jankovića) letos kandidirajo še Luka Mesec (Levica), Aleš Primc (Glas za otroke in družine), Anton Rop (Ljubljana smo vsi), Klemen Boštjančič (Gibanje Svoboda), Aleš Vrhovec (SDS), Marko Koprivc (SD), Matjaž Tomlje (Resnica), Mojca Sojar (NSi in Fokus), Kajetan Bajt (Zeleni Slovenije), Jasmin Feratović (Pirati), Gregor Novak (Prerod), Apolonija Simon (civilna družba in Vesna), Izidor Predan (Krščanski socialisti) in Aleksandar Repić. Po javnomnenjski raziskavi Ninamedie bi Jankoviću v prvem krogu lokalnih volitev svoj glas namenila 32,3 odstotka vprašanih, kar ne bi bilo dovolj za zmago v prvem krogu. Na drugo mesto in s tem v drugi krog naj bi se uvrstil Luka Mesec, ki bi ga podprla 23,7 odstotka vprašanih, Aleša Primca podpira 6,8 odstotka vprašanih, Antona Ropa 5,5 odstotka, Aleša Vrhovca 5,3 odstotka ter Klemna Boštjančiča 5,0 odstotkov. Prvih šest uvrščenih smo zato gostili na soočenju v našem studiu.

Na vprašanje, ali je zaradi takšnih napovedi zaskrbljen, je Janković odgovoril: "Ljubljančani vedo, kaj z menoj dobijo oziroma obdržijo. Tisto, kar povem, tudi izvedemo. Čakam nedeljo z optimizmom." Prepričan je, da bo tudi tokrat zmagal že v prvem krogu. A Mesec verjame, da bo prišel v drugi krog. Kot pravi, se je sam v župansko tekmo spustil, ker ima Ljubljano rad. "In ker verjamem, da je treba v Ljubljani določit nove prioritete. Ne smemo se več spraševat, kako bo Ljubljana izgledala na razglednicah, ampak se spraševat, kako se živi v soseskah, po čem so stanovanja, kako dostopni so zdravstvo in dolgotrajna oskrba, kako čist je zrak," je dejal Mesec.

Janković se je v enem od intervjujev pohvalil, da bo zanj volila žena predsednika Gibanja Svoboda, Roberta Goloba. In kako na to gleda Boštjančič, ki je Golobov strankarski kolega? "Nisem prepričan, ali bo ta podpora več glasov prinesla meni ali gospodu Jankoviću," je pripomnil.

Kanal C0: kdo ga brani in kdo mu nasprotuje?

Primc je prepričan, da je edina alternativa Jankoviću. "Ključna zadeva, da gremo na te zadeve je, da zaščitimo čisto pitno vodo. Ker če ne bomo šli množično na te volitve in ustavili Zorana Jankovića, ki želi čisto pitno vodo zastrupit s kanalom C0, potem za naslednja štiri leta ne morem več garantirat, da bo čista pitna voda v Ljubljani," je poudaril.

Janković je komentiral, da je Primc "vešč v izražanju svojih misli, predvsem v neresnicah". Spomnil je, da je trasa, po kateri poteka kanal C0, nastala mnogo pred njegovim županovanjem in da so soglasja zanj dale različne vlade. "V vsem tem času smo imeli 20 gradbenih inšpekcij brez ene napake. Imamo vsa pravnomočna gradbena dovoljenja, ki so jih izdala ministrstva štirih vlad," je dejal in izrazil prepričanje, da bo kanal C0 končan in da bo "še bolj zaščitil pitno vodo".

Primc je sicer izrazil mnenje, da je Janković vsa ta dovoljenja pridobil z zlorabo. Nato se je ozrl v zgodovino. "Čisto pitno vodo v Ljubljani je zaščitil tovariš Tito, ker je na to območje postavil kasarno, kjer je 35 vojakov noč in dan stražilo, da se ja ne bi na tem območju kaj zgodilo," je dejal Primc, ki meni, da bi Jankovića partizani, na katere se župan rad sklicuje, ustrelili zaradi njegovega početja.

"Končno je v mestu heroj tudi gospod Primc začel verjeti v Titove partizane, tako da bova lahko skupaj slavila," pa se je na to odzval Janković.

Aleš Primc in Zoran Janković
Aleš Primc in Zoran Janković
FOTO: Damjan Žibert

Nato se je razprava začela vrteti okoli tega, ali je C0 propadel projekt. Med drugim sta Mesec in Rop opozorila, da bo treba evropska sredstva vračati. "To je katastrofa. Delali bomo in iskali rešitve, da ne vračamo teh sredstev," je dejal Mesec. Rop pa je ocenil, da je C0 "projekt, ki se vodi na način, kot se vodi občina. To pomeni na silo, po odsekih, ne v celoti, z gradbenimi posegi, ki se bodo prej ali slej pokazali kot sporni."

Vrhovec je poudaril, da kot arhitekt ne more 100-odstotno zaupati v varnost kanala in da je treba projekt nemudoma ustaviti. Janković je protikandidate ob tem izzval, naj navedejo podatek, koliko kilometrov kanalizacije ima Ljubljana in ponovno spomnil na že vsa pridobljena dovoljenja za gradnjo.

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Očitki o 'Jankovićevem omrežju'

V nadaljevanju je Vrhovec štirim protikandidatom očital, da kandidirajo na volitvah le zato, da Jankoviću omogočijo nov mandat. Izpostavil je tudi domnevno županovo "omrežje" in da projekte v občini dobivajo srbska ali bosanska podjetja, "ne pa kdo iz Avstrije ali Nemčije". Trdi, da imajo prednost pri poslih osebe, ki so blizu župana, vsi ostali pa, da so v neenakopravnem položaju.

Janković je njegove trditve zavrnil in poudaril, da v Ljubljani delujejo tudi podjetja, ki ne prihajajo z Balkana, kot denimo Novartis, Sandoz in Corwin.

Rop je dejal, da je bil eden od temeljnih razlogov za njegovo kandidaturo trenutni način vodenja mesta, ki se "pelje skozi krog prijateljev". "To je treba ustaviti, da bo mesto spet normalno," je dodal. V primeru izvolitve je napovedal revizijo županovih projektov.

Mesec je ob tem opozoril, da se kandidati po njegovem mnenju preveč ukvarjajo z Jankovićem in njegovo dediščino, namesto da bi razmišljali o prihodnosti Ljubljane.

V nadaljevanju pogovora je debata tekla tudi o pomanjkanju stanovanj, pri čemer je Vrhovec napovedal uvedbo programa, ki bi omogočal najem s kasnejšim odkupom. Mesec je spomnil na avstrijski stanovanjski model, Boštjančič pa je njemu in stranki Levica očital "všečne ideje", ki so finančno nevzdržne. Rop pa je stanovanjsko krizo v Ljubljani opisal kot "katastrofo", ki jo je treba čimprej nasloviti.

Celotno soočenje šestih kandidatov za župana Ljubljane si lahko ogledate v priloženih videoposnetkih.

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